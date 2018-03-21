Мэрия открестилась от 6 844 фиктивных мигрантов в одной квартире

В администрации Екатеринбурга фактически возложили всю вину на правоохранительные органы по факту фиктивной прописки 6 844 человек в одной из квартир по улице Баумана, 24. По данным мэрии, в данном доме живет 101 человек в 39 квартирах, и систематический сбой произошел на уровне отдела полиции, сообщает в среду, 21 марта, «АиФ-Урал».

Как пояснил изданию исполняющий обязанности начальника управления ЖКХ администрации Екатеринбурга Александр Брагин, на уровне муниципалитета через Центр муниципальных услуг происходит прием документов для регистрации граждан РФ по месту жительства и по месту пребывания.

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«Учреждение в дальнейшем передает эти данные в отделы полиции, где занимаются учетом граждан. Но при этом любые действия с мигрантами происходят только на уровне полиции. Мы не занимаемся регистрацией мигрантов. Через нас проходит только собственник квартиры, который хочет прописать гражданина России. Здесь ограничений не существует, сколько человек может быть прописано в квартире», — заявил чиновник городской администрации.

В базе данных мэрии по данному адресу проживает 101 человек в 39 квартирах. Как ранее сообщал «АиФ-Урал», вчера во время оглашения итогов работы полиции начальником УМВД РФ по Екатеринбургу Сергеем Кулагиным прокурор уральской столицы Светлана Кузнецова обратила внимание на расследуемое уголовное дело о фиктивной прописке на Эльмаше. Во время расследования выяснилось, что в одной из квартир на Баумана, 24, было прописано 6 844 мигрантов, когда как изначально дело возбуждалось при наличии фиктивной прописки у 57 человек в той квартире.

Как пояснила «АиФ-Урал» прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова, уголовное дело расследуется на протяжении 9 месяцев. И поскольку преступление до настоящего момента не было пресечено, отсюда и возникли озвученные цифры. «Сейчас этот юридический факт должен получить официальное подтверждение. После того, как мы получим процессуальный результат, сможем делать выводы и в отношении должностных лиц, которые не увидели данного факта, и тех лиц, кто должен пресекать данные преступления на начальном этапе», — отметила Светлана Кузнецова.