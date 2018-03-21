Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Великобритания отреагировала на высылку своих дипломатов из РФ
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности
У бывшей жены Армена Джигарханяна забрали квартиру
«Горячее» фото Юлии Высоцкой вызвало обсуждения в Сети
Художник превращает советские фильмы в аниме (фото)В арт-проекте под названием Animotion есть и зарубежные картины
Таких убытков не ждали: последствия в Латвии из-за разрыва с РФ
СМИ: Анджелина Джоли в четвертый раз выходит замуж
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Что дает Грудинину его второе место
Путин об ответе РФ в случае удара: будет глобальная катастрофа
Российский Ан-26 в Сирии сбили «Джейш аль-Ислам»
Ботфорты и тигриный принт: Бритни Спирс стала новым лицом Kenzo
Как Мария Шарапова выглядит без макияжа
СМИ: Посол РФ заявил о планах Лондона устроить победоносную войну
Видео: Экстренное погружение атомной подлодки
Собчак после поражения на выборах сделала признание о Путине
Сергей Хрущев: не мой отец передал Крым Украине
Фоторепортажи
8Подготовка к выборам президента РФ
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
10:25 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Мэрия открестилась от 6 844 фиктивных мигрантов в одной квартире

По итогам расследования уголовного дела будет принято процессуальное решение в отношении должностных лиц.

В администрации Екатеринбурга фактически возложили всю вину на правоохранительные органы по факту фиктивной прописки 6 844 человек в одной из квартир по улице Баумана, 24. По данным мэрии, в данном доме живет 101 человек в 39 квартирах, и систематический сбой произошел на уровне отдела полиции, сообщает в среду, 21 марта, «АиФ-Урал».

Как пояснил изданию исполняющий обязанности начальника управления ЖКХ администрации Екатеринбурга Александр Брагин, на уровне муниципалитета через Центр муниципальных услуг происходит прием документов для регистрации граждан РФ по месту жительства и по месту пребывания.

Читайте также
В Екатеринбурге жительница Эльмаша прописала в квартире почти 7 000 человек

«Учреждение в дальнейшем передает эти данные в отделы полиции, где занимаются учетом граждан. Но при этом любые действия с мигрантами происходят только на уровне полиции. Мы не занимаемся регистрацией мигрантов. Через нас проходит только собственник квартиры, который хочет прописать гражданина России. Здесь ограничений не существует, сколько человек может быть прописано в квартире», — заявил чиновник городской администрации.

В базе данных мэрии по данному адресу проживает 101 человек в 39 квартирах. Как ранее сообщал «АиФ-Урал», вчера во время оглашения итогов работы полиции начальником УМВД РФ по Екатеринбургу Сергеем Кулагиным прокурор уральской столицы Светлана Кузнецова обратила внимание на расследуемое уголовное дело о фиктивной прописке на Эльмаше. Во время расследования выяснилось, что в одной из квартир на Баумана, 24, было прописано 6 844 мигрантов, когда как изначально дело возбуждалось при наличии фиктивной прописки у 57 человек в той квартире.

Как пояснила «АиФ-Урал» прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова, уголовное дело расследуется на протяжении 9 месяцев. И поскольку преступление до настоящего момента не было пресечено, отсюда и возникли озвученные цифры. «Сейчас этот юридический факт должен получить официальное подтверждение. После того, как мы получим процессуальный результат, сможем делать выводы и в отношении должностных лиц, которые не увидели данного факта, и тех лиц, кто должен пресекать данные преступления на начальном этапе», — отметила Светлана Кузнецова.

Стоит отметить, что вчера в городской суд Качканара было направлено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы за фиктивную прописку одного мигранта. Срок наказания по данной статье предусматривает лишение свободы до трех лет.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Должен ли муж мыть посуду? Когда стоит разводиться - психолог
Трамп заявил Путину о беспокойстве из-за нового оружия в России
В Госдуме отказались приравнять сожительство к браку
Аналитики ожидают падения рубля из-за ставки ФРС США
Трамп не послушал своих советников насчет поздравления Путина
Израиль признал, что разбомбил ядерный реактор в Сирии
Неприступный «Алькатрас»: история самой страшной тюрьмы ХХ века
В Пентагоне признали бессилие перед гиперзвуковым оружием России
Спорт
«Локомотив» проиграл СКА, но не захотел уступать в драках 17-летний юниор спровоцировал бойню. Дрался даже Войнов
Авто
Минтранс назвал новые сроки открытия моста в Крым Движение по автодороге через Керченский пролив будут запускать поэтапно. Сначала проезд разрешат легковым автомобилям и пассажирским автобусам
Hi-Tech
Борьба с пластиком может навредить природе Green Alliance предупреждают об опасности непродуманных мер борьбы с загрязнением планеты.
Кино
Эрнст поздравил Стриженову с 50-летием в прямом эфире ее шоу Знаменитая телеведущая и актриса отметила юбилей в рабочей обстановке
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь