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10:28 (мск), источник: VN.ru

Всплеск травм вызвал гололед в Новосибирске

В разы возросло количество травмированных на улицах новосибирцев 20 марта — в день возникновения особенно сильного гололеда. Если в обычные дни число подобных травм составляет около пятнадцати, то во вторник достигло полусотни, сообщила главврач ГБУЗ Новосибирской области «Станция скорой медицинской помощи» Ирина Большакова.

«За прошедшие сутки было 50 гололедных травм. Для сравнения могу сказать, что за предыдущие сутки, когда гололеда не было, было около полутора десятка таких травм», — рассказала VN.ru Ирина Большакова.

По словам главврача, подобного количества травм не было в течение долгого времени, так как прошедшая зима была достаточно малоснежной. Сейчас же нагрузка на травмпункты увеличилась.

Предыдущий бум гололедных травм пришелся в Новосибирске на конец ноября — начало декабря. Тогда за неделю в травмпункты города и службы скорой помощи обратились 990 человек, ставших жертвами гололеда. Самыми травмоопасными районами стали Дзержинский и Заельцовский, наиболее безопасным — Советский район.

В ближайшие дни исчезновения гололедных явлений в Новосибирске пока ждать не стоит, заявил 21 марта пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин. Этому способствуют погодные условия — череда потеплений и похолоданий, ближайшее из которых ожидается в субботу, 24 марта.

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