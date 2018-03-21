Всплеск травм вызвал гололед в Новосибирске

«За прошедшие сутки было 50 гололедных травм. Для сравнения могу сказать, что за предыдущие сутки, когда гололеда не было, было около полутора десятка таких травм», — рассказала VN.ru Ирина Большакова.

По словам главврача, подобного количества травм не было в течение долгого времени, так как прошедшая зима была достаточно малоснежной. Сейчас же нагрузка на травмпункты увеличилась.

Предыдущий бум гололедных травм пришелся в Новосибирске на конец ноября — начало декабря. Тогда за неделю в травмпункты города и службы скорой помощи обратились 990 человек, ставших жертвами гололеда. Самыми травмоопасными районами стали Дзержинский и Заельцовский, наиболее безопасным — Советский район.