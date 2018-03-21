Пассажиры переполненного автобуса в Ростове уступили место собаке
Накануне вечером, 20 марта, в автобусе маршрута № 3 в
Накануне вечером, 20 марта, в автобусе маршрута № 3 в
Как сообщают очевидцы в популярном паблике в социальных сетях, на одной из остановок в салон вошла собака и заняла два только что освободившихся сидения. Удобно устроившись, она разлеглась на них и не обращала внимание на людей.
Несмотря на то, что салон автобуса был переполнен пассажирами, четвероногого друга никто не согнал. Согревшись и отдохнув, животное вышло «на своей остановке» вместе с другими пассажирами.
В комментариях под публикацией другие жители донской столицы похвалили земляков за отзывчивость, заметив, что в такую погоду в сердцах людей нашлось место для сострадания к собаке.
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