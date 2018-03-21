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10:50 (мск), источник: ivbg.ru

Дорожные рабочие Ленобласти устраняют деформацию на федеральных трассах

Ограничения движения транспорта введены на шести федеральных трассах в Ленинградской области 21 марта. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Источник: РИА "Новости"

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой:

— км 52−65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реконструкция а/д.

А-181 «Выборг -Светогорск»:

— км 11−15 ограничение скорости в обе стороны, реверсивное движение с 13:00 до 19:00, ликвидация деформации покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола».

— км 149−154 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реверсивное движение, реконструкция а/д.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия:

— км 53−55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций покрытия ПЧ.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора:

— км 45−55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия (выборочно).

Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Белоруссия:

— км 32−55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия (выборочно);.

— км 133−145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, ремонт МБО.

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