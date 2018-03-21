Дорожные рабочие Ленобласти устраняют деформацию на федеральных трассах
Ограничения движения транспорта введены на шести федеральных трассах в Ленинградской области 21 марта. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Ограничения движения транспорта введены на шести федеральных трассах в Ленинградской области 21 марта. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
А-181 «Скандинавия»
— км 52−65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реконструкция а/д.
А-181 «Выборг -Светогорск»:
— км 11−15 ограничение скорости в обе стороны, реверсивное движение с 13:00 до 19:00, ликвидация деформации покрытия.
А-121 «Сортавала»
— км 149−154 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реверсивное движение, реконструкция а/д.
Р-21 «Кола»
— км 53−55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций покрытия ПЧ.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора:
— км 45−55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия (выборочно).
Р-23
— км 32−55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия (выборочно);.
— км 133−145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, ремонт МБО.
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