Ушел из жизни общественный деятель Нурлан Еримбетов

Нурлан Еримбетов родился в 1960 году в Кызылорде. Окончил Московский государственный институт культуры. В разное время работал заместителем акима Кызылординской области, секретарем политсовета партии «Отан», советником исполняющего обязанности председателя партии «Отан», вице-президентом АО «Арна», советником председателя ДПК «Ак жол», председатель правления организации «Культурный фронт». Был автором и ведущим общественно-политического ток-шоу «Открытая студия» на ТРК «Астана».