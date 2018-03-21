Ушел из жизни общественный деятель Нурлан Еримбетов
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Бывший президент Гражданского альянса Казахстана, общественный деятель и телеведущий Нурлан Еримбетов ушел из жизни в Национальном научном центре онкологии и трансплантологии.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Бывший президент Гражданского альянса Казахстана, общественный деятель и телеведущий Нурлан Еримбетов ушел из жизни в Национальном научном центре онкологии и трансплантологии.
Информацию об этом корреспонденту МИА «Казинформ» подтвердил директор Гражданского альянса Казахстана Гамал Тузелбаев.
Нурлан Еримбетов родился в 1960 году в Кызылорде. Окончил Московский государственный институт культуры. В разное время работал заместителем акима Кызылординской области, секретарем политсовета партии «Отан», советником исполняющего обязанности председателя партии «Отан»,
С апреля 2013-го до сентября 2017 года был президентом объединения юридических лиц «Гражданский Альянс Казахстана». С 31 марта 2017 года являлся омбудсменом АО «Самрук-Қазына».
Женат, имеет двух детей. Награжден орденом «Құрмет».
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