Команда Альвареса угрожает Головкину перед реваншем

Ранее Геннадий заявил, что «Канело», вероятно, употреблял запрещенные препараты и перед первым боем 16 сентября. Кроме того, казахстанец обвинил в использовании допинга и промоутера мексиканца, экс-чемпиона мира в нескольких весовых категориях Оскара де ла Хойю.
«Слова Головкина звучат так, будто он не уверен в себе и пытается уйти от поединка. Если он не хочет драться, то пусть скажет об этом публично. Но его комментарии очень отличаются и противоречат тому, что он говорил на прошлой неделе.
Я очень разочарован его комментариями по поводу «следов инъекций», высказываниями в адрес Де ла Хойи и другими нелепыми заявлениями. Это очевидная неправда. Это клевета, и мы собираемся предпринять соответствующие меры.
Мы с Томом Леффлером провели прекрасную встречу две недели тому назад. Но, похоже, что Том не имеет никакого контроля над Абелем Санчесом. Если Геннадий говорит такие вещи, значит, он волнуется по поводу боя. Если же он не желает биться, то пусть объявит об этом во всеуслышание", — сказал в беседе с Boxingscene.com Эрик Гомес.
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