Команда Альвареса угрожает Головкину перед реваншем

Источник: Kazinform

Ранее Геннадий заявил, что «Канело», вероятно, употреблял запрещенные препараты и перед первым боем 16 сентября. Кроме того, казахстанец обвинил в использовании допинга и промоутера мексиканца, экс-чемпиона мира в нескольких весовых категориях Оскара де ла Хойю.

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«Слова Головкина звучат так, будто он не уверен в себе и пытается уйти от поединка. Если он не хочет драться, то пусть скажет об этом публично. Но его комментарии очень отличаются и противоречат тому, что он говорил на прошлой неделе.

Я очень разочарован его комментариями по поводу «следов инъекций», высказываниями в адрес Де ла Хойи и другими нелепыми заявлениями. Это очевидная неправда. Это клевета, и мы собираемся предпринять соответствующие меры.