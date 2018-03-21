Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
Пациенты питерской больницы лежат на полу из-за нехватки мест
Семеро детей пострадали при стрельбе в школе
Лукашенко дал совет молодежи, «если вы ненавидите все русское»
Редкое фото: романтические будни Варум и Агутина
Художник превращает советские фильмы в аниме (фото)В арт-проекте под названием Animotion есть и зарубежные картины
Таких убытков не ждали: последствия в Латвии из-за разрыва с РФ
СМИ: Анджелина Джоли в четвертый раз выходит замуж
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Что дает Грудинину его второе место
Путин об ответе РФ в случае удара: будет глобальная катастрофа
Российский Ан-26 в Сирии сбили «Джейш аль-Ислам»
Как Мария Шарапова выглядит без макияжа
«Горячее» фото Юлии Высоцкой вызвало обсуждения в Сети
Как собственный дом убивает вас
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачом
Собчак после поражения на выборах сделала признание о Путине
Сергей Хрущев: не мой отец передал Крым Украине
Фоторепортажи
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
10Луминале-2018
, источник: Kazinform

Команда Альвареса угрожает Головкину перед реваншем

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Президент промоутерской компании Golden Boy Эрик Гомес, представляющий интересы мексиканца Сауля Альвареса, пригрозил Геннадию Головкину ответными действиями после резких высказываний GGG в их адрес, пишет Sports.kz.

Источник: Kazinform

Ранее Геннадий заявил, что «Канело», вероятно, употреблял запрещенные препараты и перед первым боем 16 сентября. Кроме того, казахстанец обвинил в использовании допинга и промоутера мексиканца, экс-чемпиона мира в нескольких весовых категориях Оскара де ла Хойю.

Читайте также
Головкин сравнил «Канело» с Усэйном Болтом

«Слова Головкина звучат так, будто он не уверен в себе и пытается уйти от поединка. Если он не хочет драться, то пусть скажет об этом публично. Но его комментарии очень отличаются и противоречат тому, что он говорил на прошлой неделе.

Я очень разочарован его комментариями по поводу «следов инъекций», высказываниями в адрес Де ла Хойи и другими нелепыми заявлениями. Это очевидная неправда. Это клевета, и мы собираемся предпринять соответствующие меры.

Мы с Томом Леффлером провели прекрасную встречу две недели тому назад. Но, похоже, что Том не имеет никакого контроля над Абелем Санчесом. Если Геннадий говорит такие вещи, значит, он волнуется по поводу боя. Если же он не желает биться, то пусть объявит об этом во всеуслышание", — сказал в беседе с Boxingscene.com Эрик Гомес.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 За ножевые ранения прохожим 3,5 года условно получил житель Текели
Большегруз не заметил наезд на пешехода в Алматы
Украина разорвала программу экономического сотрудничества с РФ
Назван самый высокооплачиваемый футболист России
Содержание с поличным. Кто рассекречивает личность содержанок
Почему послы не приедут в МИД на встречу по «делу Скрипаля»
Климатологи объяснили различие климатической и календарной весны
Аналитики ожидают падения рубля из-за ставки ФРС США
Матвиенко сделала сенатору замечание из-за критики Мединского
Спорт
Ярославская шпана. Они не побоялись СКА Четвёртый матч серии между СКА и «Локомотивом» запомнится вовсе не уверенной победой петербуржцев, а непрекращающейся бойней
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Машков объяснил свою реакцию на слова Путина о «Движении вверх» Актера расстроило, что президент интересуется кинематографом, но не ходит на фильмы с его участием
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь