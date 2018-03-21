Во Владивосток пришла настоящая весна

Источник: VLADNEWS

В среду, 21 марта, в Приморье без осадков, при тихой, ясной погоде воздух прогреется до 0…+7 °C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Максимальная температура +1…+4 °C.

В четверг в Приморье осадков не ожидается. Фон ночных и дневных температур повысится на 24 градуса.