Во Владивосток пришла настоящая весна
В четверг воздух прогреется до +6 °C.
В четверг воздух прогреется до +6 °C.
В среду, 21 марта, в Приморье без осадков, при тихой, ясной погоде воздух прогреется до 0…+7 °C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Максимальная температура +1…+4 °C.
В четверг в Приморье осадков не ожидается. Фон ночных и дневных температур повысится на 24 градуса.
Во Владивостоке завтра переменная облачность, без осадков. Ветер свежий. К утру воздух выхолодится до −2…−4 °C, днём прогреется до +4…+6 °C.
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