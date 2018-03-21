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10:32 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивосток пришла настоящая весна

В четверг воздух прогреется до +6 °C.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +1° 80% 752 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: VLADNEWS

В среду, 21 марта, в Приморье без осадков, при тихой, ясной погоде воздух прогреется до 0…+7 °C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Максимальная температура +1…+4 °C.

В четверг в Приморье осадков не ожидается. Фон ночных и дневных температур повысится на 24 градуса.

Во Владивостоке завтра переменная облачность, без осадков. Ветер свежий. К утру воздух выхолодится до −2…−4 °C, днём прогреется до +4…+6 °C.

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