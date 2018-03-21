Во Владивосток приедет группа известных писателей во главе с Прилепиным

В июне жителей Приморья ожидают встречи с известными российскими писателями, мастер-классы, презентации новинок литературного рынка от ведущих издательств и многое другое. Об этом рассказал Вячеслав Коновалов, глава интеллектуального клуба «КультБригада» и организатор предстоящего фестиваля, сообщает РИА VladNews.

— На фестиваль, который мы планируем, приедут и Павел Басинский, и Захар Прилепин, и Андрей Рубанов. Наша культурно-литературная площадка «КультБригада», в Москве, существует уже достаточно продолжительное время, мы уже провели более 60-ти встреч с главными литературными персонами России. Удивительным образом получилось, что все люди, с которыми я говорил об организации литературного фестиваля во Владивостоке, начиная от писателей Приморья, и заканчивая Александром Галушкой, Министром по развитию Дальнего Востока, восприняли эту идею с огромным энтузиазмом.

Вячеслав Коновалов отметил, что у Дальнего Востока богатая литературная история — это и Фадеев, и Гайдар, и Чехов, который специально ездил на Сахалин и написал книгу «Остров Сахалин». Сейчас в регионе большое количество талантливых писателей, в том числе Василий Авченко, автор книги «Кристалл в прозрачной оправе», но они мало звучат на литературном небосклоне, поэтому появилась идея создать крупное литературное мероприятие в ДФО.

— Этот регион сейчас развивается очень активно. Потрясающие вещи происходят в экономике, в образовании, но всё это больше политика и финансы, а вот литературных новостей нет. А какой канал информации может быть лучше, чем литературный форум или литературный фестиваль? — сказал Вячеслав Коновалов.

В рамках литературного фестиваля планируется проведение больших встреч с писателями, мастер-классы с известными авторами современной русской прозы, презентации новинок литературного рынка России от ведущих издательств. Интерактивный проект «Дальневосточный диктант».

Кроме этого, пройдет презентация концепции Литературного музея, который станет филиалом Приморского краевого музея имени Арсеньева, и презентация Литературной премии им. В. К. Арсеньева. Организаторы мероприятий — Интеллектуальный клуб «КультБригада» (г. Москва) и медиахолдинг PrimaMedia. Фестиваль пройдет под патронатом министерства по развитию Дальнего Востока.