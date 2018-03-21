Во Владивосток приедет группа известных писателей во главе с Прилепиным
Известные авторы современной русской прозы, критики, представители толстых литературных журналов соберутся во Владивостоке.
Известные авторы современной русской прозы, критики, представители толстых литературных журналов соберутся во Владивостоке.
В июне жителей Приморья ожидают встречи с известными российскими писателями,
— На фестиваль, который мы планируем, приедут и Павел Басинский, и Захар Прилепин, и Андрей Рубанов. Наша
— Этот регион сейчас развивается очень активно. Потрясающие вещи происходят в экономике, в образовании, но всё это больше политика и финансы, а вот литературных новостей нет. А какой канал информации может быть лучше, чем литературный форум или литературный фестиваль? — сказал Вячеслав Коновалов.
В рамках литературного фестиваля планируется проведение больших встреч с писателями,
Кроме этого, пройдет презентация концепции Литературного музея, который станет филиалом Приморского краевого музея имени Арсеньева, и презентация Литературной премии им. В. К. Арсеньева. Организаторы мероприятий — Интеллектуальный клуб «КультБригада» (г. Москва) и медиахолдинг PrimaMedia. Фестиваль пройдет под патронатом министерства по развитию Дальнего Востока.
Сайт фестиваля «Литература Тихоокеанской России» litrfest.ru.
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