Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Великобритания отреагировала на высылку своих дипломатов из РФ
Испанка умерла от лечения пчелиным ядом
Светлана Лобода родит в клинике, услугами которой пользовалась Мадонна
Как Наталья Селезнева на самом деле получила роль в "Операции Ы"
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить усы
Художник превращает советские фильмы в аниме (фото)В арт-проекте под названием Animotion есть и зарубежные картины
Жители Британии попросили прощения у россиян
СМИ: Киевляне массово покидают город
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Что дает Грудинину его второе место
Путин об ответе РФ в случае удара: будет глобальная катастрофа
Российский Ан-26 в Сирии сбили «Джейш аль-Ислам»
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить усы
Максим Фадеев похудел на 42 килограмма
СМИ: Посол РФ заявил о планах Лондона устроить победоносную войну
Видео: Экстренное погружение атомной подлодки
Собчак после поражения на выборах сделала признание о Путине
Сергей Хрущев: не мой отец передал Крым Украине
Фоторепортажи
8Подготовка к выборам президента РФ
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
10:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Кого из артистов повезет в Челябинске музыкальный трамвай

Это должны решить читатели челябинской «Комсомолки».

— 18 апреля от остановки «Завод им. Колющенко» по маршруту № 16 до остановки «Ул. Чичерина» отправится наш музыкальный трамвай. Виртуальный гид на протяжении следования будет транслировать аудиоэкскурсию «Музыкальная история Челябинска». Из общего транспортного потока трамвай выделит красочное оформление. Это будут фото тех, кем мы особенно гордимся, и тех, кто прославил Челябинск за пределами региона, — рассказал газете «Комсомольская правда» — Челябинск генеральный директор филармонии Алексей Пелымский.

Ансамбль «Ариэль», «Уральский диксиленд» и его основатель Игорь Бурко, Камерный хор, оркестр «Классика» Адика Абдурахманова… Кто еще?

Трамвай «повезет» и фото российских звезд с мировым именем. Ведь каждый визит пианиста Мацуева, саксофониста Бутмана, альтиста и дирижера Башмета — культурный всплеск для Челябинска.

Гордимся мы и знаменитыми земляками: джазменом Кроллом, бардом Митяевым, певцом и композитором Ярушиным. Фотогалерея музыкального трамвая периодически будет обновляться.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Чечне уничтожены четыре вооруженных террориста
Атомщики узнали, откуда берутся желания
Трамп заявил Путину о беспокойстве из-за нового оружия в России
В Госдуме отказались приравнять сожительство к браку
Аналитики ожидают падения рубля из-за ставки ФРС США
Трамп не послушал своих советников насчет поздравления Путина
Израиль признал, что разбомбил ядерный реактор в Сирии
Неприступный «Алькатрас»: история самой страшной тюрьмы ХХ века
В Пентагоне признали бессилие перед гиперзвуковым оружием России
Спорт
«Локомотив» проиграл СКА, но не захотел уступать в драках 17-летний юниор спровоцировал бойню. Дрался даже Войнов
Авто
Минтранс назвал новые сроки открытия моста в Крым Движение по автодороге через Керченский пролив будут запускать поэтапно. Сначала проезд разрешат легковым автомобилям и пассажирским автобусам
Hi-Tech
Борьба с пластиком может навредить природе Green Alliance предупреждают об опасности непродуманных мер борьбы с загрязнением планеты.
Кино
Эрнст поздравил Стриженову с 50-летием в прямом эфире ее шоу Знаменитая телеведущая и актриса отметила юбилей в рабочей обстановке
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь