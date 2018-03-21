Кого из артистов повезет в Челябинске музыкальный трамвай
Это должны решить читатели челябинской «Комсомолки».
Это должны решить читатели челябинской «Комсомолки».
— 18 апреля от остановки «Завод им. Колющенко» по маршруту № 16 до остановки «Ул. Чичерина» отправится наш музыкальный трамвай. Виртуальный гид на протяжении следования будет транслировать аудиоэкскурсию «Музыкальная история Челябинска». Из общего транспортного потока трамвай выделит красочное оформление. Это будут фото тех, кем мы особенно гордимся, и тех, кто прославил Челябинск за пределами региона, — рассказал газете «Комсомольская правда» — Челябинск генеральный директор филармонии Алексей Пелымский.
Ансамбль «Ариэль», «Уральский диксиленд» и его основатель Игорь Бурко, Камерный хор, оркестр «Классика» Адика Абдурахманова… Кто еще?
Трамвай «повезет» и фото российских звезд с мировым именем. Ведь каждый визит пианиста Мацуева, саксофониста Бутмана, альтиста и дирижера Башмета — культурный всплеск для Челябинска.
Гордимся мы и знаменитыми земляками: джазменом Кроллом, бардом Митяевым, певцом и композитором Ярушиным. Фотогалерея музыкального трамвая периодически будет обновляться.
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