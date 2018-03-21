Кого из артистов повезет в Челябинске музыкальный трамвай

— 18 апреля от остановки «Завод им. Колющенко» по маршруту № 16 до остановки «Ул. Чичерина» отправится наш музыкальный трамвай. Виртуальный гид на протяжении следования будет транслировать аудиоэкскурсию «Музыкальная история Челябинска». Из общего транспортного потока трамвай выделит красочное оформление. Это будут фото тех, кем мы особенно гордимся, и тех, кто прославил Челябинск за пределами региона, — рассказал газете «Комсомольская правда» — Челябинск генеральный директор филармонии Алексей Пелымский.