Сотрудники Росгвардии нашли потерявшегося в Краснодаре 79-летнего мужчину

Краснодар. 21 марта — Новая Кубань. Сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии вечером находились на маршруте патрулирования. Правоохранителям пришла ориентировка на мужчину 1939 года рождения. Пенсионер ушел из дома, расположенного в Прикубанском округе краевой столицы, и с тех пор о его местонахождении ничего не было известно.

Сотрудники Росгвардии спустя несколько минут после получения данной информации на улице Калинина обратили внимание на пожилого человека, приметы которого совпадали с указанными в ориентировке. Росгвардейцы остановили неизвестного для разъяснения ситуации, однако мужчина не ориентировался в обстановке и ничего пояснить не смог.