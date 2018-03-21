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10:53 (мск), источник: Новая Кубань

Сотрудники Росгвардии нашли потерявшегося в Краснодаре 79-летнего мужчину

Пожилой человек был передан родственникам.

Краснодар. 21 марта — Новая Кубань. Сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии вечером находились на маршруте патрулирования. Правоохранителям пришла ориентировка на мужчину 1939 года рождения. Пенсионер ушел из дома, расположенного в Прикубанском округе краевой столицы, и с тех пор о его местонахождении ничего не было известно.

Сотрудники Росгвардии спустя несколько минут после получения данной информации на улице Калинина обратили внимание на пожилого человека, приметы которого совпадали с указанными в ориентировке. Росгвардейцы остановили неизвестного для разъяснения ситуации, однако мужчина не ориентировался в обстановке и ничего пояснить не смог.

Гражданин был передан сотрудникам полиции для возвращения родственникам, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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