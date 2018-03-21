В Крыму отправили в колонию троицу вымогателей

«В апреле прошлого года в полицию обратился 28-летний гражданин с заявлением о том, что неизвестные лица с применением насилия вымогают у него денежные средства. На протяжении месяца на мобильный телефон потерпевшего поступали звонки с угрозами физической расправы. Когда телефонные сообщения не возымели действия, злоумышленники перешли к насильственным способам убеждения. Вымогатели, применив насилие, потребовали от потерпевшего 200 тысяч рублей. Из этой суммы 160 тысяч рублей он якобы был должен своему знакомому, а остальные деньги преступники приписали к “долгу” за свои “посреднические” услуги», — сообщает пресс-служба МВД России по РК.

Потерпевшему удалось обратиться за помощью в правоохранительные органы, после чего участники группы были задержаны. Ими оказались трое жителей Джанкоя в возрасте от 26 до 32 лет.

«В ходе дальнейших мероприятий была установлена причастность подозреваемых еще к одному преступлению. Злоумышленники забрали автомобиль “БМВ” у 24-летнего жителя Джанкой в счет якобы имеющегося долга в сумме около одного миллиона рублей», — отмечают правоохранители.

Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 163 Уголовного кодекса Российской Федерации (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия).