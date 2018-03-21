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10:36 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские школьники досрочно уйдут на весенние каникулы 22 марта

Мера поможет предотвратить рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Источник: РИА "Воронеж"

Весенние каникулы в воронежских школах начнутся уже в четверг, 22 марта, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе мэрии. Школьники отдохнут до 1 апреля.

Каникулы должны были начаться 26 марта. Их перенесли по приказу управления образования в соответствии с рекомендацией управления Роспотребнадзора по области, чтобы предотвратить рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей. С учениками проведут инструктажи по технике безопасности, соблюдению правил поведения в общественных местах, на транспорте.

В Воронеже также отменили культурно-досуговые и спортивно-массовые мероприятия с участием несовершеннолетних.

В Воронежской области заболеваемость ОРВИ и гриппом превысила эпидпорог на 16%. К медикам с 12 по 18 марта пришли почти 13,5 тыс. больных. По данным на 20 марта, в областном центре на карантин закрыто 18 классов в восьми школах.

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