Воронежские школьники досрочно уйдут на весенние каникулы 22 марта

Источник: РИА "Воронеж"

Весенние каникулы в воронежских школах начнутся уже в четверг, 22 марта, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе мэрии. Школьники отдохнут до 1 апреля.

Каникулы должны были начаться 26 марта. Их перенесли по приказу управления образования в соответствии с рекомендацией управления Роспотребнадзора по области, чтобы предотвратить рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей. С учениками проведут инструктажи по технике безопасности, соблюдению правил поведения в общественных местах, на транспорте.

В Воронеже также отменили культурно-досуговые и спортивно-массовые мероприятия с участием несовершеннолетних.