Казимиров назвал омичей иждивенцами из-за неубранного снега

Теперь, по словам Казимирова, идет черед за жителями частного сектора. Он подчеркнул, что возглавляемое им бюджетное учреждение обслуживает лишь одну десятую часть города. По оценкам чиновников, организации и жители должны вывезти порядка 1 млн кубометров снега.

«Владельцы частных домовладений обязаны очистить канавы и трубы. Во время теплой погоды к нам поступило три обращения. Они просят: приезжайте и откопайте нам канаву, очистите трубы. Мы выехали и посмотрели, а там к снегу, будто никто даже не подходил. Это в чистом виде иждивенческое отношение, что паводок начнется, а мы обратимся в администрацию города, в приемную правительства Омской области, и там сразу заставят мэрию выполнить то, что обязаны сами выполнять», — заявил Казимиров.