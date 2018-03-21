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10:53 (мск), источник: СуперОмск

Казимиров назвал омичей иждивенцами из-за неубранного снега

С таким заявлением на пресс- конференции по паводку 21 марта выступил директор управления дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Омска Владимир Казимиров.

Он отметил, что свою часть работы дорожники выполнили. Это касается обильных снегопадов, обрушившихся на Омск в последние три дня.

Теперь, по словам Казимирова, идет черед за жителями частного сектора. Он подчеркнул, что возглавляемое им бюджетное учреждение обслуживает лишь одну десятую часть города. По оценкам чиновников, организации и жители должны вывезти порядка 1 млн кубометров снега.

«Владельцы частных домовладений обязаны очистить канавы и трубы. Во время теплой погоды к нам поступило три обращения. Они просят: приезжайте и откопайте нам канаву, очистите трубы. Мы выехали и посмотрели, а там к снегу, будто никто даже не подходил. Это в чистом виде иждивенческое отношение, что паводок начнется, а мы обратимся в администрацию города, в приемную правительства Омской области, и там сразу заставят мэрию выполнить то, что обязаны сами выполнять», — заявил Казимиров.

Как ранее сообщал «СуперОмск», паводок в Омске начнется в ближайшие дни.

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