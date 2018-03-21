Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Великобритания отреагировала на высылку своих дипломатов из РФ
Как собственный дом убивает вас
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности
У бывшей жены Армена Джигарханяна забрали квартиру
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить усы
Нейросеть разукрасила советские мультикиВо что они превратились?
Таких убытков не ждали: последствия в Латвии из-за разрыва с РФ
СМИ: Анджелина Джоли в четвертый раз выходит замуж
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Что дает Грудинину его второе место
Путин дал Собчак обещание – СМИ
«Змей Горыныч» разрушил тоннели боевиков в Гуте
Ботфорты и тигриный принт: Бритни Спирс стала новым лицом Kenzo
Как Мария Шарапова выглядит без макияжа
СМИ: Посол РФ заявил о планах Лондона устроить победоносную войну
Видео: Экстренное погружение атомной подлодки
Собчак после поражения на выборах сделала признание о Путине
Сергей Хрущев: не мой отец передал Крым Украине
Фоторепортажи
12«Мы будто в тюрьме»
45Состоялись выборы президента России
10:43 (мск), источник: Интерфакс

Переправа в Крым заработала после простоя из-за ветра

21 марта. Interfax-Russia.ru — Движение паромов в Керченском проливе восстановлено в среду утром после почти восьми часов простоя из-за сильного ветра.

«Работа Керченской паромной переправы возобновлена и осуществляется по фактическим погодным условиям», — сообщила компания «Морская дирекция» — оператор переправы.

Переправа дважды останавливалась во вторник вечером: сначала из-за тумана, затем из-за шквалов — сильный ветер прервал движение паромов после 23:30 мск.

Керченская переправа (порт «Крым» — порт «Кавказ») — одна из главных транспортных артерий между полуостровом и остальной частью России. Она используется для перевозки пассажиров, автомобилей и грузов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Трамп заявил Путину о беспокойстве из-за нового оружия в России
Аналитики ожидают падения рубля из-за ставки ФРС США
Трамп не послушал своих советников насчет поздравления Путина
Израиль признал, что разбомбил ядерный реактор в Сирии
Неприступный «Алькатрас»: история самой страшной тюрьмы ХХ века
В Пентагоне признали бессилие перед гиперзвуковым оружием России
Вил Мирзаянов прокомментировал заявления «отцов» «Новичка»
Спорт
«Локомотив» проиграл СКА, но не захотел уступать в драках 17-летний юниор спровоцировал бойню. Дрался даже Войнов
Авто
Минтранс назвал новые сроки открытия моста в Крым Движение по автодороге через Керченский пролив будут запускать поэтапно. Сначала проезд разрешат легковым автомобилям и пассажирским автобусам
Hi-Tech
Борьба с пластиком может навредить природе Green Alliance предупреждают об опасности непродуманных мер борьбы с загрязнением планеты.
Кино
Эрнст поздравил Стриженову с 50-летием в прямом эфире ее шоу Знаменитая телеведущая и актриса отметила юбилей в рабочей обстановке
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь