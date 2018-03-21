Переправа в Крым заработала после простоя из-за ветра
21 марта.
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21 марта.
«Работа Керченской паромной переправы возобновлена и осуществляется по фактическим погодным условиям», — сообщила компания «Морская дирекция» — оператор переправы.
Переправа дважды останавливалась во вторник вечером: сначала
Керченская переправа (порт «Крым» — порт «Кавказ») — одна из главных транспортных артерий между полуостровом и остальной частью России. Она используется для перевозки пассажиров, автомобилей и грузов.
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