Переправа в Крым заработала после простоя из-за ветра

«Работа Керченской паромной переправы возобновлена и осуществляется по фактическим погодным условиям», — сообщила компания «Морская дирекция» — оператор переправы.

Переправа дважды останавливалась во вторник вечером: сначала из-за тумана, затем из-за шквалов — сильный ветер прервал движение паромов после 23:30 мск.

Керченская переправа (порт «Крым» — порт «Кавказ») — одна из главных транспортных артерий между полуостровом и остальной частью России. Она используется для перевозки пассажиров, автомобилей и грузов.