На Дону объявили штормовое предупреждение
Ростовский Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение.
Ростовский Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение.
Синоптики прогнозируют ураганный
От капризов погоды жители Ростовской области страдают с самого начала недели. 19 марта
Сейчас, по информации ведомства, движение легкового и большегрузного транспорта на федеральной трассе М-4 осуществляется в штатном режиме. А для пассажирского транспорта продолжает действовать ограничение на участке автодороги с 777 по 1026 км. Для мониторинга ситуации на дорогах области действует пять оперативных групп от МЧС, 14 экипажей ГИБДД, применяется беспилотная авиация и камеры видеонаблюдения.
Придорожные кафе и автозаправки на время стали пунктами обогрева для водителей «застрявших» в километровых пробках, а на проблемных участках трассы дежурят четыре специализированных тягача.
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