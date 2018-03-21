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, источник: ИА REGNUM

Зимняя весна: в Петербурге за два дня выпало 20 см снега

Снегопады и морозы серьезно осложняют дорожную ситуацию.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +1° 80% 751 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: ИА REGNUM

В ночь на 21 марта в результате сильного снегопада в Петербурге местами выпало до 10 см осадков. Особенно сильный снег прошел на северо-востоке города, где утром в среду, как уже сообщало ИА REGNUM, наблюдаются дорожные заторы.

С учетом не менее обильного снегопада, который отмечался днем ранее, слой выпавшего «весеннего» снега в городе превысил 20 см. Всего же с начала зимнего сезона в Северной столице выпало более 170 см снега.

Как сообщает сегодня комитет по благоустройству Санкт-Петербурга, городские дорожные предприятия продолжают работать в усиленном режиме, на улицы и дороги города выведено 720 единиц спецтехники и более 1100 дворников (не считая техники и людей, работающих внутри жилых кварталов).

За минувшую ночь вывезено на утилизацию около 700 самосвалов снега. Всего же с начала зимнего сезона дорожники вывезли с улиц около 2,4 млн кубометров снежных масс.

В настоящий момент в Петербурге температура воздуха минус 8,5 градуса. По прогнозу синоптиков, днем температура повысится до минус 2−4 градусов. На дорогах гололедица, водителей призывают к осторожности.

В четверг, 22 марта, утром и днем вновь обещают снег и налипание мокрого снега. Усилится ветер. Температура воздуха ночью −4…−6 градусов, днем −1…+1 градус. На дорогах прогнозируется сложная обстановка.

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