Зимняя весна: в Петербурге за два дня выпало 20 см снега
Снегопады и морозы серьезно осложняют дорожную ситуацию.
Снегопады и морозы серьезно осложняют дорожную ситуацию.
В ночь на 21 марта в результате сильного снегопада в Петербурге местами выпало до 10 см осадков. Особенно сильный снег прошел на
С учетом не менее обильного снегопада, который отмечался днем ранее, слой выпавшего «весеннего» снега в городе превысил 20 см. Всего же с начала зимнего сезона в Северной столице выпало более 170 см снега.
Как сообщает сегодня комитет по благоустройству
За минувшую ночь вывезено на утилизацию около 700 самосвалов снега. Всего же с начала зимнего сезона дорожники вывезли с улиц около 2,4 млн кубометров снежных масс.
В настоящий момент в Петербурге температура воздуха минус 8,5 градуса. По прогнозу синоптиков, днем температура повысится до минус 2−4 градусов. На дорогах гололедица, водителей призывают к осторожности.
В четверг, 22 марта, утром и днем вновь обещают снег и налипание мокрого снега. Усилится ветер. Температура воздуха ночью −4…−6 градусов, днем −1…+1 градус. На дорогах прогнозируется сложная обстановка.
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