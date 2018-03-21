Военные начали готовиться к параду, который пройдет 9 мая в Волгограде
Части Волгоградского гарнизона начали подготовку к параду Дня победы, уже со следующей недели военные приступят к одиночной строевой подготовке.
Части Волгоградского гарнизона начали подготовку к параду Дня победы, уже со следующей недели военные приступят к одиночной строевой подготовке.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
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