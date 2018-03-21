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, источник: АиФ Волгоград

Военные начали готовиться к параду, который пройдет 9 мая в Волгограде

Части Волгоградского гарнизона начали подготовку к параду Дня победы, уже со следующей недели военные приступят к одиночной строевой подготовке.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, сейчас для участия в мероприятии отбираются кандидаты из числа наиболее подготовленных военнослужащих. В ходе тренировок будет установлен порядок построения парадных коробок, отработаны элементы приветствия участников парада старшими начальниками, вынос знамен, а также прохождение торжественным маршем личного состава. Кроме того, части готовят к параду и экипажи боевых машин и техники.

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