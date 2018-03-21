В Калининграде обменяют старые батарейки на свежие фрукты

Источник: Клопс.ru

Старые батарейки можно будет принесли в визовые центры на ул. 1812 года в Калининграде. Цель мероприятия — привлечь общественное внимание к проблеме утилизации вредных отходов.

«В награду за экологическую сознательность каждый из посетителей, кто принесёт хотя бы одну батарейку, получит сочное яблоко или апельсин», — отметили организаторы акции.

Принесённые калининградцами батарейки отправятся на завод, специализирующийся на переработке вредных отходов. Их утилизируют, а некоторые компоненты повторно используют при производстве новой продукции.

«Как известно, одна выброшенная в мусорное ведро (и вывезенная затем на свалку) батарейка способна отравить тяжёлыми металлами 20 квадратных метров почвы. Чтобы избежать пагубного влияния на природу, использованные батарейки и старые аккумуляторы нужно оставлять в специальных экобоксах. Такие контейнеры появляются сегодня во многих магазинах, офисах, общественных пространствах, и визовые центры не стали исключением», — объяснили организаторы.