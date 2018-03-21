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, источник: Комсомольская правда

На Революционной вернули прежний режим светофора после усугубления пробок

После отключения дополнительной секции Революционная «встала» от Мичурина до Московского шоссе, ситуацию пришлось срочно исправлять.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 20 марта компания «Строд-Сервис» возвратила старый режим светофора на перекрестке Московского шоссе и улицы Революционной.

— Прежний режим вернули из-за многочисленных жалоб, впервые за последние две недели перекресток немного освободился, — рассказывает Алексей Морозов, заместитель директора самарского клуба такси, — До этого была отключена стрелка светофора «поворот налево» с ул. Революционной на Московское шоссе и сокращено время проезда, что привело к пробкам.

По словам активиста, остается главная проблема — фиксированный режим без учета утренней и вечерней загруженности. С 1 апреля на перекрестке запустят автоматизированную систему управления движением транспорта, которая будет сама задавать режим работы светофоров.

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