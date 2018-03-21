На Революционной вернули прежний режим светофора после усугубления пробок
После отключения дополнительной секции Революционная «встала» от Мичурина до Московского шоссе, ситуацию пришлось срочно исправлять.
После отключения дополнительной секции Революционная «встала» от Мичурина до Московского шоссе, ситуацию пришлось срочно исправлять.
Во вторник, 20 марта компания «Строд-Сервис» возвратила старый режим светофора на перекрестке Московского шоссе и улицы Революционной.
— Прежний режим вернули
По словам активиста, остается главная проблема — фиксированный режим без учета утренней и вечерней загруженности. С 1 апреля на перекрестке запустят автоматизированную систему управления движением транспорта, которая будет сама задавать режим работы светофоров.
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