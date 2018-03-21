На Революционной вернули прежний режим светофора после усугубления пробок

— Прежний режим вернули из-за многочисленных жалоб, впервые за последние две недели перекресток немного освободился, — рассказывает Алексей Морозов, заместитель директора самарского клуба такси, — До этого была отключена стрелка светофора «поворот налево» с ул. Революционной на Московское шоссе и сокращено время проезда, что привело к пробкам.