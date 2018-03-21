​Краснодарстат и полиция не сошлись в данных о численности населения в Краснодаре

Источник: Югополис

По данным ведомства, в Краснодарском крае зарегистрированы 5 млн 603 тыс. 420 человек. Из них в городах — 3 млн 75 тыс. 168 человек, в сельской местности — 2 млн 528 тыс. 252.

Численность населения в Краснодаре — 990 203 человека.

В сентябре УМВД по городу Краснодару заявляло, что в Краснодаре зарегистрированы 1 млн 318 тыс. человек: в Западном округе — 218 763 человека, в Карасунском — 428 362, в Прикубанском — 443 858, в Центральном — 227 159.

Как сообщал «Югополис» в начале марта, в Краснодар за прошедший год переехали 130 тысяч человек: такие цифры привела председатель Гордумы Вера Галушко на заседании о работе городской власти в 2017 году.

«Миграционный приток нарастает за счет тех, кто переселяется на постоянное место жительства из других субъектов РФ. На цифрах и фактах мы можем утверждать, что сложился социально-демографический феномен — массовое переселенческое движение из северных и восточных регионов России в Краснодарский край. Так, по состоянию на 31 декабря 2017 года на территории муниципального образования на регистрационном учете состояло 1 млн 356 тыс. 828 граждан. Количество зарегистрированного населения в городе увеличилось за последний год почти на 130 тыс. человек. Для сравнения, это численность населения такого города, как Кисловодск», — сказала Галушко.