Краснодарстат и полиция не сошлись в данных о численности населения в Краснодаре
Краснодарстат оценил численность населения по всем муниципальным образованиям края на 1 января.
Краснодарстат оценил численность населения по всем муниципальным образованиям края на 1 января.
По данным ведомства, в Краснодарском крае зарегистрированы 5 млн 603 тыс. 420 человек. Из них в городах — 3 млн 75 тыс. 168 человек, в сельской местности — 2 млн 528 тыс. 252.
Численность населения в Краснодаре — 990 203 человека.
В сентябре УМВД по городу Краснодару заявляло, что в Краснодаре зарегистрированы 1 млн 318 тыс. человек: в Западном округе — 218 763 человека, в Карасунском — 428 362, в Прикубанском — 443 858, в Центральном — 227 159.
Как сообщал «Югополис» в начале марта, в Краснодар за прошедший год переехали 130 тысяч человек: такие цифры привела председатель Гордумы Вера Галушко на заседании о работе городской власти в 2017 году.
«Миграционный приток нарастает за счет тех, кто переселяется на постоянное место жительства из других субъектов РФ. На цифрах и фактах мы можем утверждать, что сложился
Как сообщал «Югополис», население Краснодарского края к 2035 году превысит 6 млн человек. Миграция из других регионов на Кубань к 2035 году замедлится, а смертность все так же будет превышать рождаемость.
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