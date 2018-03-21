Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лондон раскрыл доказательства вины России в отравлении Скрипаля
Как собственный дом убивает вас
Женщина похудела на 100 кг ради дочки
Как Наталья Селезнева на самом деле получила роль в "Операции Ы"
Кейт Миддлтон в мятном пальто приехала на симпозиум в Лондоне
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
Если они так воюют в Сирии, как они будут защищать РФ? - сириец
Путин: США нагло обманули Россию
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Что дает Грудинину его второе место
В Запорожье на Украине обнаружены 1,5 тонны человеческих останков
В Англии о способности "Кинжалов" пробивать защиту
Звезды, которые не прибегают к помощи стилистов
Алла Пугачева выступила в Кремле с новой прической
Как собственный дом убивает вас
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачом
Собчак после поражения на выборах сделала признание о Путине
Сергей Хрущев: не мой отец передал Крым Украине
Фоторепортажи
12«Мы будто в тюрьме»
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
17:08 (мск), источник: Югополис

​Краснодарстат и полиция не сошлись в данных о численности населения в Краснодаре

Краснодарстат оценил численность населения по всем муниципальным образованиям края на 1 января.

Источник: Югополис

По данным ведомства, в Краснодарском крае зарегистрированы 5 млн 603 тыс. 420 человек. Из них в городах — 3 млн 75 тыс. 168 человек, в сельской местности — 2 млн 528 тыс. 252.

Численность населения в Краснодаре — 990 203 человека.

В сентябре УМВД по городу Краснодару заявляло, что в Краснодаре зарегистрированы 1 млн 318 тыс. человек: в Западном округе — 218 763 человека, в Карасунском — 428 362, в Прикубанском — 443 858, в Центральном — 227 159.

Как сообщал «Югополис» в начале марта, в Краснодар за прошедший год переехали 130 тысяч человек: такие цифры привела председатель Гордумы Вера Галушко на заседании о работе городской власти в 2017 году.

«Миграционный приток нарастает за счет тех, кто переселяется на постоянное место жительства из других субъектов РФ. На цифрах и фактах мы можем утверждать, что сложился социально-демографический феномен — массовое переселенческое движение из северных и восточных регионов России в Краснодарский край. Так, по состоянию на 31 декабря 2017 года на территории муниципального образования на регистрационном учете состояло 1 млн 356 тыс. 828 граждан. Количество зарегистрированного населения в городе увеличилось за последний год почти на 130 тыс. человек. Для сравнения, это численность населения такого города, как Кисловодск», — сказала Галушко.

Как сообщал «Югополис», население Краснодарского края к 2035 году превысит 6 млн человек. Миграция из других регионов на Кубань к 2035 году замедлится, а смертность все так же будет превышать рождаемость.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Путина на выборах поддержали 84,99% россиян за рубежом
Украина разорвала программу экономического сотрудничества с РФ
Кот воссоединился с хозяином спустя 14 лет благодаря микрочипу
МИД РФ не исключил исчезновения улик по «делу Скрипаля»
Назван самый высокооплачиваемый футболист России
Как выглядит самая красочная деревня в Индонезии (фото)
Содержание с поличным. Кто рассекречивает личность содержанок
Почему послы не приедут в МИД на встречу по «делу Скрипаля»
Спорт
Сборную России по футболу проверили на допинг. Подробности Инспектор пришел на базу команды в 6.30 утра
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Машков объяснил свою реакцию на слова Путина о «Движении вверх» Актера расстроило, что президент интересуется кинематографом, но не ходит на фильмы с его участием
Недвижимость
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Власти назвали условие для появления раздельного сбора мусора в России
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
В Норвегии построят самый экобезопасный город в мире
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь