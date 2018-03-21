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, источник: Комсомольская правда

Изменился график показа светомузыкального шоу на пермской набережной

Представления будут начинаться с 21.00.

Светомузыкальное шоу, посвященное пермским богам, с 23 марта будет работать по новому графику.

Напомним, на стенах спуска, ведущего от Соборной набережной к Каме, пермяки могут увидеть изображения ангелов и апостолов, Богоматери и Саваофа, святых Николая Можайского и Параскевы Пятницы из знаменитой коллекции Пермской государственной художественной галереи.

Напомним, собрание деревянных богов из Пермской галереи — крупнейшая коллекция православной скульптуры. В галерее представлены скульптуры, вывезенные из храмов, церквей и часовен Пермского края в ходе музейных экспедиций 1923−1926 годов. Но всего в музейных фондах насчитывается около 500 экспонатов. И те пермские боги, что выставлены на третьем этаже галереи — лишь малая часть сокровищницы. Основная часть коллекции хранится в запасниках.

Теперь же около ста деревянных богов и ангелов, запечатленных на слайдах известным пермским фотохудожником Валерием Заровнянных, представлены в виде светомузыкальной инсталляции.

Ранее представления начинались с 20 часов. Но с 23 марта из-за изменения продолжительности светового дня шоу будет проходить по пятницам, субботам и воскресеньям в 21.00, 21.45 и 22.30.

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