Изменился график показа светомузыкального шоу на пермской набережной

Светомузыкальное шоу, посвященное пермским богам, с 23 марта будет работать по новому графику.

Напомним, на стенах спуска, ведущего от Соборной набережной к Каме, пермяки могут увидеть изображения ангелов и апостолов, Богоматери и Саваофа, святых Николая Можайского и Параскевы Пятницы из знаменитой коллекции Пермской государственной художественной галереи.

Напомним, собрание деревянных богов из Пермской галереи — крупнейшая коллекция православной скульптуры. В галерее представлены скульптуры, вывезенные из храмов, церквей и часовен Пермского края в ходе музейных экспедиций 1923−1926 годов. Но всего в музейных фондах насчитывается около 500 экспонатов. И те пермские боги, что выставлены на третьем этаже галереи — лишь малая часть сокровищницы. Основная часть коллекции хранится в запасниках.

Теперь же около ста деревянных богов и ангелов, запечатленных на слайдах известным пермским фотохудожником Валерием Заровнянных, представлены в виде светомузыкальной инсталляции.