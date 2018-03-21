В Ростове-на-Дону самой красивой школьницей-ростовчанкой стала Джульетта Саргсян

Поучаствовать в выборах первой школьной красы собрались больше тысячи человек, которые собрались в зале Областного Дома народного творчества. За главный титул боролись восемь участниц от каждого района.

— В заочном этапе конкурса девушки продемонстрировали кулинарные способности и умение сервировать праздничный стол, — рассказали в мэрии Ростова-на-Дону. — Были здесь и первый вальс, и креативные видеопроекты «Я и FIFA-2018», и творческие номера.

Победительницей стала Джульетта Саргсян — ученица 10 класса гимназии № 9 имени Сперанского.

Главный кубок ей вручил ростовский градоначальник. Виталий Кушнарев пожелал всем участницам здоровья, благополучия и успехов в любых начинаниях.