В Ростове-на-Дону самой красивой школьницей-ростовчанкой стала Джульетта Саргсян
20 марта в
20 марта в
Поучаствовать в выборах первой школьной красы собрались больше тысячи человек, которые собрались в зале Областного Дома народного творчества. За главный титул боролись восемь участниц от каждого района.
— В заочном этапе конкурса девушки продемонстрировали кулинарные способности и умение сервировать праздничный стол, — рассказали в мэрии
Победительницей стала Джульетта Саргсян — ученица 10 класса гимназии № 9 имени Сперанского.
Главный кубок ей вручил ростовский градоначальник. Виталий Кушнарев пожелал всем участницам здоровья, благополучия и успехов в любых начинаниях.
Напомним, конкурс проводится четвертый год подряд. В районных конкурсах красоты за выход в финал в этом году боролись 60
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