Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Совфеде России заявили: Скрипаля вместе с дочкой убьют
Названы 5 способов справиться с последствиями бессонной ночи
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности
У бывшей жены Армена Джигарханяна забрали квартиру
«Горячее» фото Юлии Высоцкой вызвало обсуждения в Сети
Художник превращает советские фильмы в аниме (фото)В арт-проекте под названием Animotion есть и зарубежные картины
Трамп обсудит с саудовским принцем, как «заставить РФ заплатить»
СМИ: Киевляне массово покидают город
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Что дает Грудинину его второе место
Путин дал Собчак обещание – СМИ
«Змей Горыныч» разрушил тоннели боевиков в Гуте
Ботфорты и тигриный принт: Бритни Спирс стала новым лицом Kenzo
Как Мария Шарапова выглядит без макияжа
СМИ: Посол РФ заявил о планах Лондона устроить победоносную войну
Видео: Экстренное погружение атомной подлодки
Собчак после поражения на выборах сделала признание о Путине
Сергей Хрущев: не мой отец передал Крым Украине
Фоторепортажи
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
8Подготовка к выборам президента РФ
, источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону самой красивой школьницей-ростовчанкой стала Джульетта Саргсян

20 марта в Ростове-на-Дону состоялся городской конкурс красоты «Ростовчанка-2018» среди старшеклассниц.

Поучаствовать в выборах первой школьной красы собрались больше тысячи человек, которые собрались в зале Областного Дома народного творчества. За главный титул боролись восемь участниц от каждого района.

— В заочном этапе конкурса девушки продемонстрировали кулинарные способности и умение сервировать праздничный стол, — рассказали в мэрии Ростова-на-Дону. — Были здесь и первый вальс, и креативные видеопроекты «Я и FIFA-2018», и творческие номера.

Победительницей стала Джульетта Саргсян — ученица 10 класса гимназии № 9 имени Сперанского.

Главный кубок ей вручил ростовский градоначальник. Виталий Кушнарев пожелал всем участницам здоровья, благополучия и успехов в любых начинаниях.

Напомним, конкурс проводится четвертый год подряд. В районных конкурсах красоты за выход в финал в этом году боролись 60 школьниц-красавиц. В течение двух месяцев педагоги дополнительного образования занимались с красавицами вокалом, хореографией и сценической речью. Активно шла подготовка творческих номеров и видео-презентаций.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Под Тамбовом 22 человека отравились парами серной кислоты
Под Тамбовом в "цыганском посёлке" 22 человека отравились неизвестным газом
Трамп заявил Путину о беспокойстве из-за нового оружия в России
В Германии из Карла Маркса сделали светофорного человечка (фото)
Аналитики ожидают падения рубля из-за ставки ФРС США
Трамп не послушал своих советников насчет поздравления Путина
Израиль признал, что разбомбил ядерный реактор в Сирии
Глава компании Cambridge Analytica отстранен от должности
В Пентагоне признали бессилие перед гиперзвуковым оружием России
Спорт
Ярославская шпана. Они не побоялись СКА Четвёртый матч серии между СКА и «Локомотивом» запомнится вовсе не уверенной победой петербуржцев, а непрекращающейся бойней
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
Борьба с пластиком может навредить природе Green Alliance предупреждают об опасности непродуманных мер борьбы с загрязнением планеты.
Кино
Эрнст поздравил Стриженову с 50-летием в прямом эфире ее шоу Знаменитая телеведущая и актриса отметила юбилей в рабочей обстановке
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь