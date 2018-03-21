(Фото) Кишиневцам пришлось толкать застрявший в снегу троллейбус
В социальных сетях пользователи начали массово публиковать фотографии того, как в центре Кишинева пассажирам пришлось толкать троллейбус.
В социальных сетях пользователи начали массово публиковать фотографии того, как в центре Кишинева пассажирам пришлось толкать троллейбус.
На фото видно, как группа людей начинает толкать троллейбус в горку, после чего общественный транспорт приходит в движение.
«Любишь кататься, люби и троллейбусы толкать», — написали в комментариях к записи.
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