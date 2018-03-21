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, источник: Sputnik

Долгожданные гости: в Душанбе прибыли первые туристы из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В Душанбе встретили группу из 15 туристов, приехавших из Узбекистана, сообщает Комитет по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан.

Источник: Sputnik

«В Таджикистан прибыла первая группа туристов из соседней и всеми нами уважаемой братской Республики Узбекистан. Добро пожаловать в Таджикистан!», — говорится в сообщении.

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Приехавших в таджикскую столицу гостей встретили хлебом-солью, пишет Sputnik Таджикистан.

На площади «Дусти» у памятника Исмоили Сомони представители туркомпаний провели акцию «Салом, Таджикистан», в ходе которой рассказали о своих услугах, которые помогут сделать поездку или отдых еще более приятными, комфортными и незабываемыми.

Накануне вступило в силу межправительственное соглашение между Узбекистаном и Таджикистаном о взаимных безвизовых поездках граждан двух стран сроком до 30 дней.

Соглашение было подписано 9 марта в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан.

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