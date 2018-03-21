Долгожданные гости: в Душанбе прибыли первые туристы из Узбекистана
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В Душанбе встретили группу из 15 туристов, приехавших из Узбекистана, сообщает Комитет по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В Душанбе встретили группу из 15 туристов, приехавших из Узбекистана, сообщает Комитет по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан.
«В Таджикистан прибыла первая группа туристов из соседней и всеми нами уважаемой братской Республики Узбекистан. Добро пожаловать в Таджикистан!», — говорится в сообщении.
Приехавших в таджикскую столицу гостей встретили
На площади «Дусти» у памятника Исмоили Сомони представители туркомпаний провели акцию «Салом, Таджикистан», в ходе которой рассказали о своих услугах, которые помогут сделать поездку или отдых еще более приятными, комфортными и незабываемыми.
Накануне вступило в силу межправительственное соглашение между Узбекистаном и Таджикистаном о взаимных безвизовых поездках граждан двух стран сроком до 30 дней.
Соглашение было подписано 9 марта в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.