Долгожданные гости: в Душанбе прибыли первые туристы из Узбекистана

Источник: Sputnik

«В Таджикистан прибыла первая группа туристов из соседней и всеми нами уважаемой братской Республики Узбекистан. Добро пожаловать в Таджикистан!», — говорится в сообщении.

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Приехавших в таджикскую столицу гостей встретили хлебом-солью, пишет Sputnik Таджикистан.

На площади «Дусти» у памятника Исмоили Сомони представители туркомпаний провели акцию «Салом, Таджикистан», в ходе которой рассказали о своих услугах, которые помогут сделать поездку или отдых еще более приятными, комфортными и незабываемыми.

Накануне вступило в силу межправительственное соглашение между Узбекистаном и Таджикистаном о взаимных безвизовых поездках граждан двух стран сроком до 30 дней.