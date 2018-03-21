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, источник: RNS

Минстрой назвал главное условие для внедрения раздельного сбора мусора в России

Главным условием для внедрения раздельного сбора мусора в России является создание системы управления отходами с участием региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис в ходе селекторного совещания в Минстрое РФ.

«Без системы (управления отходами. — RNS), до конца года созданной, никакие задачи по раздельному сбору мусора и по решению этих проблем просто быть не может», — сказал Чибис.

«Ключевая задача сегодня — создать адекватную систему управления отходами на территории субъектов РФ для того чтобы те регоператоры, те концессионеры, которые вкладываются в строительство новых перерабатывающих мощностей по захоронению (мусора. — RNS), чувствовали юридическую защиту своих инвестиций», — добавил замглавы Минстроя.

По его словам, должна быть создана гибкая система региональных операторов, соглашения с которыми можно корректировать, если публичная власть федеральным законом ставит новые задачи.

Чиновник назвал очевидным фактом готовность граждан «во имя будущих поколений заниматься раздельным сбором мусора».

Запуск новой системы регулирования в области обращения с твердыми коммунальными отходами осуществляется в России поэтапно — до 1 января 2019 года. С этого момента наступает обязанность по оплате коммунальной услуги по обращению с ТКО. До 1 мая 2018 года региональные власти должны заключить соглашения с региональными операторами, а до 1 июля 2018 года направить предложения о едином тарифе на услугу регионального оператора по обращению с ТКО в орган регулирования.

Региональной оператор должен выбираться на конкурсной основе. Он будет заниматься организацией всей цепочки обращения с отходами на определенной территории — сбором, транспортировкой, обработкой, обезвреживанием, захоронением и утилизация твердых коммунальных отходов. В настоящее время регионы также занимаются утверждением территориальных схем обращения с отходами.

Ранее RNS [сообщило](https://rns.online/consumer-market/Minstroi-predlozhil-sdelat-regionalnih-operatorov-otvetstvennimi-za-soderzhanie-musornih-konteinerov-2017−12−18/), что Минстрой предлагает сделать региональных операторов ответственными за установку и содержание мусорных контейнеров и включить затраты на данные услуги в единый тариф на обращение с ТКО.

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