Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
Как собственный дом убивает вас
Виктория Макарская чуть не умерла во время ЭКО
Как Наталья Селезнева на самом деле получила роль в "Операции Ы"
Николь Кидман разводится с мужем после 12 лет брака
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
Лондон рассказал о доказательствах вины России в деле Скрипаля
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Экс-муж Пугачевой рассказал о ее хамстве – СМИ
Расцвела: Кабаева вызвала восторг образом - СМИ
Вера Брежнева снялась в фотосессии в платье с глубоким декольте
Виктория Лопырева в красной мини-юбке прогулялась по Риму
Британца убило кресло в кинотеатре
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Мужчина прописал в своей квартире 7 тысяч человек
Google купила новый офис за 2 миллиарда долларов
Фоторепортажи
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
1660-летие Гари Олдмана
16:01 (мск), источник: ТАСС

Саратовские ученые создали приложение для детей, которое поможет им бороться с аллергией

Оно является бесплатным и уже доступно для скачивания.

САРАТОВ, 21 марта. /ТАСС/. Ученые Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ) имени В. И. Разумовского разработали приложение для мобильных телефонов и других гаджетов, которое обучает детей, страдающих атопическим дерматитом, избегать аллергенов. Приложение необходимо таким детям потому, что атопия — это хроническое аллергическое заболевание и имеет возрастные особенности, сообщил ТАСС пресс-секретарь регионального минпрома Владимир Комаров.

«Приложение “Красные щечки” представляет собой игру- квест для детей в возрасте от трех лет. Ее цель не только развлечь, но и научить ребят основным правилам, которые могут пригодиться в различных ситуациях: дома и в школе, при уходе за собой и в общении с окружающими. В ходе игры детям предлагаются разные случаи из повседневной жизни, а задача ребенка — правильно выйти из предложенной ситуации», — пояснил Комаров.

Собеседник агентства уточнил, что ребятам в ходе игры предстоит выбрать правильную еду и напитки, одежду и предметы интерьера, а также объяснить близким, что такое атопический дерматит, и сформировать правильное отношение к этому распространенному заболеванию.

Как отметили в СГМУ, такой подход в обучении пациентов с использованием современных гаджетов, является относительно новой концепцией в дерматологии и очень поможет именно при обучении современных детей, многие из которых интересуются гаджетами и любят играть в компьютерные игры.

«Приложение “Красные щечки” является бесплатным и уже доступно владельцам гаджетов, скачать его можно в GooglePlay», — подчеркнул Комаров.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Подвалы их особняков были буквально завалены деньгами
Журналисты против: представители СМИ объявили бойкот Госдуме и Слуцкому
Савченко задержали в Киеве по обвинению в подготовке терактов
Рекордный снег сойдет. Будет ли потоп?
«М. Видео» покупает «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей
Неизвестные украли дорогу в Орловской области
В США на пляже обнаружили «лохнесское» чудовище
Песков назвал Михаила Путина дальним родственником президента
Пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля
Спорт
«Не было дырок в стене. Не было ничего, что говорит Родченков» Виталий Мутко — про допинг, Олимпиады, Родченков и информационные войны Запада
Авто
В России создали грузовичок за 250 000 рублей (видео) Новгородская компания «Альтернативная коммерческая техника» осваивает производство недорогих грузовых трициклов «Шмель»
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Самбурская, Безрукова, Виторган на премьере «Каникул президента» Звезды первыми посмотрели новый комедийный фильм об отправившемся на отдых в Крым российском лидере
Недвижимость
«Парящие дома» появятся в Москве
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Москва стала одним из самых фотографируемых городов мира
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
Виктория Макарская чуть не умерла во время ЭКО Жена известного актера рассказала, на что ей пришлось пойти ради материнства.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь