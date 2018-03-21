Отец Литвиненко обвинил в отравлении сына советско-американского биолога Алекса Гольдфарба
Вальтер Литвиненко, отец
Вальтер Литвиненко, отец
В студии программы Вальтер Литвиненко также обнял депутата Госдумы Андрея Лугового — его в Великобритании подозревают в убийстве Александра Литвиненко, поскольку он встречался в Лондоне с Литвиненко и якобы подсыпал полоний ему в чайную чашку.
Вальтер добавил, что сначала Александру был поставлен диагноз «пищевое отравление», впоследствии замененный на «отравление таллием» (тяжелым токсичным металлом). Только после этого была обнародована версия о применении в покушении на жизнь Литвиненко радиоактивного полония-210.
Обвиненный Вальтером Литвиненко Алекс Гольдфарб — биохимик и микробиолог Александр Гольдфарб. Родился в СССР, получил образование на кафедре вирусологии биофака МГУ, работал в Институте атомной энергии имени Курчатова.
В 1975 году Гольдфарб репатриировался в Израиль, после эмигрировал в ФРГ, а оттуда — в США. Работал профессором Колумбийского университета в
В 2012 году отец силовика Вальтер Литвиненко назвал своего сына «предателем» и попросил прощения у российских властей за то, что обвинял их в убийстве Александра. В 2006 году, сразу же после смерти
Также в 2008 году он просил конгресс США поддержать резолюцию о виновности в смерти Александра Литвиненко российского правительства.
Александр Литвиненко был подполковником ФСБ, службу в органах начал еще в КГБ. В 1998 году на
Александр Литвиненко скончался 23 ноября 2006 года в лондонской больнице «Юниверсити колледж» от отравления радиоактивным веществом полоний-210. Все эти годы обстоятельства его смерти тщательно расследуются
Единственным подозреваемым по делу у британской прокуратуры проходит депутат Государственной думы России Андрей Луговой, представляющий ЛДПР. Лондон уже несколько лет добивается его выдачи, но безуспешно. Сам Луговой предлагает сразу три версии смерти Литвиненко: «русская мафия», британские спецслужбы или Борис Березовский. Андрей Луговой служил в органах государственной безопасности, был связан с рядом громких дел. В октябре 2006 года Луговой вместе с бизнесменом Дмитрием Ковтуном приехал в Лондон, встретился с Литвиненко, после чего тот в течение непродолжительного времени скончался.
В январе 2016 года в Великобритании завершились публичные слушания в Высоком суде Лондона по делу Литвиненко. На основании секретных документов британских спецслужб, которые публично не оглашались, судья объявил, что за убийством предположительно стоит ФСБ, действовавшая с одобрения бывшего тогда директором службы Николая Патрушева и президента РФ Владимира Путина. Выводы Высокого суда были отвергнуты представителями Кремля, как недоказанные и основанные на предположениях.
Возвращение ажиотажа вокруг смерти Александра Литвиненко произошло на фоне отравления другого перебежчика —
Глава МВД Великобритании Амбер Радд вскоре после этого заявила, что полиция страны совместно с военной разведкой Ми-5 решила повторно расследовать смерти 14 человек, которые, по мнению депутатов британского парламента, могут быть связаны с Россией.
Как отмечается, в список «российских смертей» входит бизнесмен Борис Березовский и
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