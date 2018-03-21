Отец Литвиненко обвинил в отравлении сына советско-американского биолога Алекса Гольдфарба

Источник: Reuters

Экс-офицер ФСБ, перебежчик Александр Литвиненко, был отравлен Алексом Гольдфарбом — такое мнение высказал отец погибшего, Вальтер Литвиненко. В эфире программы «Пусть говорят» Литвиненко-старший рассказал о том, что Гольдфарб помогал его сыну переехать в Великобританию из Турции в 2000 году. Вальтер Литвиненко также добавил, что Ахмед Закаев, «бригадный генерал» самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия, называл Гольдфарба «агентом ЦРУ».

В студии программы Вальтер Литвиненко также обнял депутата Госдумы Андрея Лугового — его в Великобритании подозревают в убийстве Александра Литвиненко, поскольку он встречался в Лондоне с Литвиненко и якобы подсыпал полоний ему в чайную чашку.

Также отец отравленного перебежчика заявил, что Литвиненко-младший был отравлен «несколько раз, и даже в госпитале».

Вальтер добавил, что сначала Александру был поставлен диагноз «пищевое отравление», впоследствии замененный на «отравление таллием» (тяжелым токсичным металлом). Только после этого была обнародована версия о применении в покушении на жизнь Литвиненко радиоактивного полония-210.

Обвиненный Вальтером Литвиненко Алекс Гольдфарб — биохимик и микробиолог Александр Гольдфарб. Родился в СССР, получил образование на кафедре вирусологии биофака МГУ, работал в Институте атомной энергии имени Курчатова.

В 1975 году Гольдфарб репатриировался в Израиль, после эмигрировал в ФРГ, а оттуда — в США. Работал профессором Колумбийского университета в Нью-Йорке. В 2000 году вместе с олигархом Борисом Березовским Гольдфарб создал Фонд гражданских свобод. Помогал Александру Литвиненко сбежать из России, подготовил для издания его книгу «Лубянская преступная группировка».

Известно, что именно Гольдфарб представлял интересы Литвиненко на протяжении последних двух недель жизни экс-сотрудника ФСБ. Также он вместе с женой отравленного написал книгу об отравлении перебежчика, где обвинял в покушении российские спецслужбы и Кремль.

В 2012 году отец силовика Вальтер Литвиненко назвал своего сына «предателем» и попросил прощения у российских властей за то, что обвинял их в убийстве Александра. В 2006 году, сразу же после смерти Литвиненко-младшего, Вальтер заявил о причастности к убийству ФСБ.

Источник: Reuters

Также в 2008 году он просил конгресс США поддержать резолюцию о виновности в смерти Александра Литвиненко российского правительства.

Александр Литвиненко был подполковником ФСБ, службу в органах начал еще в КГБ. В 1998 году на пресс-конференции выступил с публичным заявлением: российские спецслужбы хотели организовать убийство Бориса Березовского. В 2000 году против него были возбуждены уголовные дела, он сбежал с семьей сначала в Турцию, а после — в Великобританию. Там ему было предоставлено политическое убежище.

Литвиненко сотрудничал с британской разведкой MI6, выступал с публичной критикой российского президента Владимира Путина.

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Александр Литвиненко скончался 23 ноября 2006 года в лондонской больнице «Юниверсити колледж» от отравления радиоактивным веществом полоний-210. Все эти годы обстоятельства его смерти тщательно расследуются Скотленд-Ярдом, но достоверно установленных фактов публике не предоставляется. Россия обвиняет в организации покушения на Литвиненко олигарха Бориса Березовского, умершего (предположительно, покончившего с собой) в 2013 году в британском Аскоте.

Единственным подозреваемым по делу у британской прокуратуры проходит депутат Государственной думы России Андрей Луговой, представляющий ЛДПР. Лондон уже несколько лет добивается его выдачи, но безуспешно. Сам Луговой предлагает сразу три версии смерти Литвиненко: «русская мафия», британские спецслужбы или Борис Березовский. Андрей Луговой служил в органах государственной безопасности, был связан с рядом громких дел. В октябре 2006 года Луговой вместе с бизнесменом Дмитрием Ковтуном приехал в Лондон, встретился с Литвиненко, после чего тот в течение непродолжительного времени скончался.

Власти Великобритании так и не обнародовали результаты патологоанатомического изучения трупа Литвиненко, имеющие важное значение для определения причины его смерти, хотя РФ неоднократно выступала с таким требованием.

В январе 2016 года в Великобритании завершились публичные слушания в Высоком суде Лондона по делу Литвиненко. На основании секретных документов британских спецслужб, которые публично не оглашались, судья объявил, что за убийством предположительно стоит ФСБ, действовавшая с одобрения бывшего тогда директором службы Николая Патрушева и президента РФ Владимира Путина. Выводы Высокого суда были отвергнуты представителями Кремля, как недоказанные и основанные на предположениях.

Возвращение ажиотажа вокруг смерти Александра Литвиненко произошло на фоне отравления другого перебежчика — экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что к отравлению «с высокой долей вероятности» причастна Россия. Никаких доказательств связи между Москвой и отравлением Скрипалей Лондон не предоставил, формулу яда «Новичок» британская сторона также отказывается раскрывать. Россия отрицает свою причастность к инциденту в Солсбери и призывает провести совместное расследование.

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Глава МВД Великобритании Амбер Радд вскоре после этого заявила, что полиция страны совместно с военной разведкой Ми-5 решила повторно расследовать смерти 14 человек, которые, по мнению депутатов британского парламента, могут быть связаны с Россией.