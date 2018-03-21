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7 января 2008, источник: Комсомольская правда

Попавшую под машину сову лечат в Иркутской зоогалерее

Птичка, скорее всего, сможет снова вернуться в дикую природу.

Спасать попавших в беду животных для сотрудников иркутской зоогалереи — дело привычное. Сейчас они выхаживают ястребиную сову, которую сбил автомобиль на дороге в Братском районе.

— Это одна из самых малочисленных сов, ястребиная, — рассказывает директор зоогалереи Людмила Ивушкина. — Эти симпатичные птицы хуже других сов переносят неволю и с большим трудом начинают есть не характерную пищу. Обычно лечение проходит с осложнениями, особенно если приходится использовать фиксирующие повязки.

Но есть большая надежда, что птичка снова вернется в лес. Переломов у нее, к счастью, нет, только ушибы и сотрясение мозга.

Иркутяне любуются совушкой на фотографиях в соцсетях и желают ей поскорее выздороветь.

Тем временем, в иркутской зоогалерее лечат еще одну сову, попавшую под машину — огромную бородатую неясыть.

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