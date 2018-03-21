Перепутанные в роддоме жительницы Челябинской области хотят отсудить у Минздрава 20 млн

Центральный районный суд Челябинска принял к производству иски Екатерины Тугановой и Люции Рамазановой, перепутанных в челябинском роддоме 30 лет назад, — женщины хотят отсудить у учреждения и областного Минздрава по 10 млн рублей каждая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, в августе 2017 года челябинка Зоя Туганова отсудила компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей за перепутанных в роддоме детей. Женщина рассказала, что подозревала подмену еще в роддоме, но поддалась уговорам врачей. Только после смерти мужа она сделала анализ ДНК, который подтвердил ее опасения. Судьба родной дочери сложилась неудачно. Отец, который воспитывал не похожую ни на кого девочку, подозревал жену в измене с соседом и убил того. Главу семьи посадили, а мать начала пить. Девочку отдали в детский дом, позже она стала инвалидом по слуху.