Омичи выключат свет на час ради Земли
Акция пройдет 24 марта со слоганом «Голосуй за природу».
Акция пройдет 24 марта со слоганом «Голосуй за природу».
В ближайшую субботу, 24 марта, по всему миру в 11-й раз пройдет акция «Час Земли». С помощью мероприятия, организованного Всемирным фондом дикой природы WWF, привлекается внимание к бережному отношению к природе и ресурсам планеты.
Акция под слоганом «Голосуй за природу» ориентирована не только на формирование повседневной экологической культуры, но и на пропаганду ценностей ответственного отношения к природным ресурсам.
Для этого жители Земли отключают на час свет и электробытовые приборы. Кроме того, погаснет и подсветка самых известных зданий и памятников мира.
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области призывает всех омичей присоединиться к акции, чтобы в темноте подумать о будущем нашей планеты.
Стать частью одного из самых массовых экологических мероприятий очень просто — нужно в период с 20:30 до 21:30 часа выключить электричество.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.