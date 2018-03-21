Омичи выключат свет на час ради Земли

В ближайшую субботу, 24 марта, по всему миру в 11-й раз пройдет акция «Час Земли». С помощью мероприятия, организованного Всемирным фондом дикой природы WWF, привлекается внимание к бережному отношению к природе и ресурсам планеты.

Акция под слоганом «Голосуй за природу» ориентирована не только на формирование повседневной экологической культуры, но и на пропаганду ценностей ответственного отношения к природным ресурсам.

Для этого жители Земли отключают на час свет и электробытовые приборы. Кроме того, погаснет и подсветка самых известных зданий и памятников мира.

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области призывает всех омичей присоединиться к акции, чтобы в темноте подумать о будущем нашей планеты.