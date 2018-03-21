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, источник: Om1.ru

Омичи выключат свет на час ради Земли

Акция пройдет 24 марта со слоганом «Голосуй за природу».

В ближайшую субботу, 24 марта, по всему миру в 11-й раз пройдет акция «Час Земли». С помощью мероприятия, организованного Всемирным фондом дикой природы WWF, привлекается внимание к бережному отношению к природе и ресурсам планеты.

Акция под слоганом «Голосуй за природу» ориентирована не только на формирование повседневной экологической культуры, но и на пропаганду ценностей ответственного отношения к природным ресурсам.

Для этого жители Земли отключают на час свет и электробытовые приборы. Кроме того, погаснет и подсветка самых известных зданий и памятников мира.

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области призывает всех омичей присоединиться к акции, чтобы в темноте подумать о будущем нашей планеты.

Стать частью одного из самых массовых экологических мероприятий очень просто — нужно в период с 20:30 до 21:30 часа выключить электричество.

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