В Сочи ребенка не пустили в детсад из-за несуществующего долга
Воспитательница не пустила девочку в детский сад, объяснив это долгом родителей за питание. В ситуацию вмешалась сочинская прокуратура.
Воспитательница не пустила девочку в детский сад, объяснив это долгом родителей за питание. В ситуацию вмешалась сочинская прокуратура.
В декабре в одном из детских садов Хостинского района Сочи девочку не пустили в детский сад. Причиной отказа послужила якобы задолженность родителей девочки за питание. Распоряжение воспитательнице не пускать девочку дала руководительница детского сада.
Родители предоставили в прокуратуру справки об отсутствии ребенка на занятиях и добились сверки финансовых документов, по которым выяснилось, что задолженности за питание нет.
Таким образом, руководитель детсада незаконно лишила ребенка возможности получать общедоступное и бесплатное образование. В отношении заведующей возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ (незаконное ограничение права на образование). В результате ее оштрафовали на 30 тыс. рублей, как сообщает
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