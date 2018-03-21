​В Сочи ребенка не пустили в детсад из-за несуществующего долга

Источник: Югополис

В декабре в одном из детских садов Хостинского района Сочи девочку не пустили в детский сад. Причиной отказа послужила якобы задолженность родителей девочки за питание. Распоряжение воспитательнице не пускать девочку дала руководительница детского сада.

Родители предоставили в прокуратуру справки об отсутствии ребенка на занятиях и добились сверки финансовых документов, по которым выяснилось, что задолженности за питание нет.