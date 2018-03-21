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, источник: Югополис

​В Сочи ребенка не пустили в детсад из-за несуществующего долга

Воспитательница не пустила девочку в детский сад, объяснив это долгом родителей за питание. В ситуацию вмешалась сочинская прокуратура.

Источник: Югополис

В декабре в одном из детских садов Хостинского района Сочи девочку не пустили в детский сад. Причиной отказа послужила якобы задолженность родителей девочки за питание. Распоряжение воспитательнице не пускать девочку дала руководительница детского сада.

Родители предоставили в прокуратуру справки об отсутствии ребенка на занятиях и добились сверки финансовых документов, по которым выяснилось, что задолженности за питание нет.

Таким образом, руководитель детсада незаконно лишила ребенка возможности получать общедоступное и бесплатное образование. В отношении заведующей возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ (незаконное ограничение права на образование). В результате ее оштрафовали на 30 тыс. рублей, как сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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