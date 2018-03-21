На Южном вокзале закрыли центральный выход для пассажиров
На Южном вокзале изменили схему движения пассажиров. Об этом сообщается на сайте КЖД.
На Южном вокзале изменили схему движения пассажиров. Об этом сообщается на сайте КЖД.
Теперь люди, которые прибыли поездами дальнего следования и пригородными электричками, могут попасть на привокзальную площадь только через тоннель. Попасть на платформы
«Обращаем внимание, что для перехода пассажиров, прибывших на Южный вокзал поездами дальнего и пригородного сообщения, в центральный холл Южного вокзала (к кассам дальнего и пригородного сообщения, а также к камере хранения) открыт переходной тоннель, соединяющий обе части здания вокзального комплекса», — подчеркнули в КЖД.
На Южном вокзале сейчас ведутся работы по модернизации к чемпионату мира по футболу. Реконструкцию планируется закончить до апреля.
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