Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дипломат рассказал, что будет с РФ, если Скрипаль умрет
Россиянин в Таиланде впал в кому
Алла Пугачева призналась, что живет ради детей
8 способов декорировать стены в съемной квартире
«Горячее» фото Юлии Высоцкой вызвало обсуждения в Сети
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
Трамп обсудит с саудовским принцем, как «заставить РФ заплатить»
СМИ: Киевляне массово покидают город
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Что дает Грудинину его второе место
Путин дал Собчак обещание – СМИ
«Змей Горыныч» разрушил тоннели боевиков в Гуте
«Горячее» фото Юлии Высоцкой вызвало обсуждения в Сети
Знаменитости, чей размер груди никого не устраивает
Названы 5 способов справиться с последствиями бессонной ночи
Как собственный дом убивает вас
Собчак после поражения на выборах сделала признание о Путине
Сергей Хрущев: не мой отец передал Крым Украине
Фоторепортажи
2015 лет после вторжения в Ирак
10Сакура в цвету
, источник: Клопс.ru

На Южном вокзале закрыли центральный выход для пассажиров

На Южном вокзале изменили схему движения пассажиров. Об этом сообщается на сайте КЖД.

Источник: Клопс.ru

Теперь люди, которые прибыли поездами дальнего следования и пригородными электричками, могут попасть на привокзальную площадь только через тоннель. Попасть на платформы по-прежнему можно будет через центральный вход.

«Обращаем внимание, что для перехода пассажиров, прибывших на Южный вокзал поездами дальнего и пригородного сообщения, в центральный холл Южного вокзала (к кассам дальнего и пригородного сообщения, а также к камере хранения) открыт переходной тоннель, соединяющий обе части здания вокзального комплекса», — подчеркнули в КЖД.

На Южном вокзале сейчас ведутся работы по модернизации к чемпионату мира по футболу. Реконструкцию планируется закончить до апреля.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Как Калининградская область выбирала президента страны: трансляция "Клопс"
В Калининградский зоопарк привезли подругу для муравьеда Лектора
Киев вышел из программы экономического сотрудничества с РФ
Аналитики ожидают падения рубля из-за ставки ФРС США
Трамп не послушал своих советников насчет поздравления Путина
Израиль признал, что разбомбил ядерный реактор в Сирии
В Германии из Карла Маркса сделали светофорного человечка (фото)
Посол Британии не придет в МИД РФ на встречу по «делу Скрипаля»
В Пентагоне признали бессилие перед гиперзвуковым оружием России
Спорт
Ярославская шпана. Они не побоялись СКА Четвёртый матч серии между СКА и «Локомотивом» запомнится вовсе не уверенной победой петербуржцев, а непрекращающейся бойней
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
Борьба с пластиком может навредить природе Green Alliance предупреждают об опасности непродуманных мер борьбы с загрязнением планеты.
Кино
Машков объяснил свою реакцию на слова Путина о «Движении вверх» Актера расстроило, что президент интересуется кинематографом, но не ходит на фильмы с его участием
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь