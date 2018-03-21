На Южном вокзале закрыли центральный выход для пассажиров

Источник: Клопс.ru

Теперь люди, которые прибыли поездами дальнего следования и пригородными электричками, могут попасть на привокзальную площадь только через тоннель. Попасть на платформы по-прежнему можно будет через центральный вход.

«Обращаем внимание, что для перехода пассажиров, прибывших на Южный вокзал поездами дальнего и пригородного сообщения, в центральный холл Южного вокзала (к кассам дальнего и пригородного сообщения, а также к камере хранения) открыт переходной тоннель, соединяющий обе части здания вокзального комплекса», — подчеркнули в КЖД.