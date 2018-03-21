В Самаре пройдет первый хакатон для школьников SamaraSchoolHack
24 марта в Самаре пройдет финал первого самарского детского хакатона SamaraSchoolHack. Хакатон — мероприятие для разработчиков
24 марта в Самаре пройдет финал первого самарского детского хакатона SamaraSchoolHack. Хакатон — мероприятие для разработчиков
Тема хакатона — создание инструментов взаимодействия города и жителей, контроля и повышения качества городской инфраструктуры с помощью работы с геоданными, аналитики, интерактивных графиков, моделирования и прототипирования.
В хакатоне примут участие школьники от 14 до 18 лет и только в составе команды. Каждая команда может состоять из 3−5 участников. Кроме
В финале хакатона экспертное жюри выберет 3
Мероприятие организовано департаментом информационных технологий и связи Самарской области и Региональным центром инноваций StartupSamara при поддержке министерства образования и науки Самарской области, министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и самарских
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