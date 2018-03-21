«Парящие дома» появятся в Москве
Новый проект хотят реализовать на территории бывшего Бадаевского пивоваренного завода.
Новый проект хотят реализовать на территории бывшего Бадаевского пивоваренного завода.
На территории бывшего Бадаевского пивоваренного завода может появиться парк, жилые и торговые здания, а также обустроенная набережная. Об этом сообщил председатель совета директоров компании Capital Group, которая является инвестором проекта, Павел Те, передает агентство «Москва».
«Мы ставили перед собой три задачи. Первая — сохранить объекты исторического наследия. Вторая задача — новое строительство и создание современной инфраструктуры. И третья — это закладка нового парка и новой набережной в центре Москвы», — отметил он.
Согласно концепции, на территории отреставрируют и переоборудуют исторические строения, построят жилье, коммерческие помещения и двухэтажную подземную парковку, обустроят набережную
Концепция жилого комплекса на территории завода разработана швейцарским архитектурным бюро Herzog & de Meuron.
Бадаевский (Трехгорный) пивоваренный завод — памятник промышленной архитектуры XIX века, объект культурного наследия России. На его территории располагалось одно из старейших пивоваренных предприятий России. Производство остановлено в 2006 году.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.