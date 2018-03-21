Иркутская авиакомпания «Ангара» продолжает эксплуатацию Ан-148

Ранее сообщалось, что Ространснадзор предписал приостановить деятельность авиакомпании «Саратовские авиалинии». Это решение связано с расследованием причин авиакатастрофы Ан-148, выполнявшего рейс из Москвы в Орск 11 февраля. В результате столкновения самолета с землей тогда погиб 71 человек. Кроме этого, СМИ была распространена информация о приостановлении эксплуатации самолетов Ан-148 всеми российскими авиакомпаниями.