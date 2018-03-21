Иркутская авиакомпания «Ангара» продолжает эксплуатацию Ан-148
Иркутская авиакомпания «Ангара» продолжит выполнять полеты на самолетах Ан-148, так как никаких распоряжений по этому поводу в ее адрес не поступало, сообщили в
Иркутская авиакомпания «Ангара» продолжит выполнять полеты на самолетах Ан-148, так как никаких распоряжений по этому поводу в ее адрес не поступало, сообщили в
Ранее сообщалось, что Ространснадзор предписал приостановить деятельность авиакомпании «Саратовские авиалинии». Это решение связано с расследованием причин авиакатастрофы Ан-148, выполнявшего рейс из Москвы в Орск 11 февраля. В результате столкновения самолета с землей тогда погиб 71 человек. Кроме этого, СМИ была распространена информация о приостановлении эксплуатации самолетов Ан-148 всеми российскими авиакомпаниями.
«Никаких официальных предписаний и директивы о приостановлении эксплуатации самолетов Ан-148−100Е в адрес авиакомпании не поступало, в связи с чем информация, размещенная в ряде СМИ, не соответствует действительности», — сообщила представитель компании Алена Аверина.
На данный момент, согласно данным Росавиации, пять самолетов Ан-148 использует иркутская авиакомпания «Ангара», еще 5 — «Саратовские авиалинии».
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