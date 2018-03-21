Путеводитель по Таганаю для детей появился на Южном Урале
Путеводитель «Прогулки по Таганаю» родился из ежедневного наблюдения за природой — во время экспедиций. За 25 лет работы у геолога Марины Середы накопилось достаточно полевых заметок.
Путеводитель «Прогулки по Таганаю» родился из ежедневного наблюдения за природой — во время экспедиций. За 25 лет работы у геолога Марины Середы накопилось достаточно полевых заметок.
Однажды ей приходилось отбиваться от стаи волков на метеостанции национального парка. Каждая глава — это и прогулка по горным кручам, и знакомство с лесными жителями, деревьями и цветами. Со времени написания первого стихотворения до финальной вёрстки прошло почти 10 лет. Писательский дар сотрудница нацпарка в себе открыла случайно — во время прогулки с собакой.
«Она не давала покоя ни животным, ни людям, постоянно приходилось её сдерживать, и я на прогулке сочинила ей стихи. Они оказались детскими. Второй случай — я ночью сочинила сказку о пауке. С этого все и началось», — рассказывает научный сотрудник национального парка «Таганай» Марина Середа.
Тираж небольшой — 500 экземпляров. Автор подарила путеводитель библиотекам, школам и детским садам. Сейчас Марина Середа работает над новой книгой — «Байки киалимской бабушки».
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