Путеводитель по Таганаю для детей появился на Южном Урале

Однажды ей приходилось отбиваться от стаи волков на метеостанции национального парка. Каждая глава — это и прогулка по горным кручам, и знакомство с лесными жителями, деревьями и цветами. Со времени написания первого стихотворения до финальной вёрстки прошло почти 10 лет. Писательский дар сотрудница нацпарка в себе открыла случайно — во время прогулки с собакой.