Сушинский прокомментировал назначение Хацея в омский «Авангард»
Президент хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский прокомментировал назначение Евгения Хацея менеджером по хоккейным операциям.
Президент хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский прокомментировал назначение Евгения Хацея менеджером по хоккейным операциям.
Сушинский рассказал, чем займется в команде новый специалист.
«Евгений Хацей будет работать в системе “Авангарда” на должности моего помощника. Он будет заниматься подбором хоккеистов, вести переговоры с агентами, курировать селекционный вопрос», — заявил «Чемпионату» Максим Сушинский.
Также президент «Авангарда» отметил, что в клубе продолжает работать генеральный менеджер Виктор Шалаев. Его отец Владимир Шалаев подал в отставку с поста президента после провала «ястребов» в
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.