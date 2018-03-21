Сушинский прокомментировал назначение Хацея в омский «Авангард»

«Евгений Хацей будет работать в системе “Авангарда” на должности моего помощника. Он будет заниматься подбором хоккеистов, вести переговоры с агентами, курировать селекционный вопрос», — заявил «Чемпионату» Максим Сушинский.

Также президент «Авангарда» отметил, что в клубе продолжает работать генеральный менеджер Виктор Шалаев. Его отец Владимир Шалаев подал в отставку с поста президента после провала «ястребов» в плей-офф.