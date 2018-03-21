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, источник: Sputnik.by

Лукашенко назвал митрополита Филарета самым влиятельным иерархом Беларуси

Президент отметил, что возглавлявший более 20 лет Белорусский экзархат митрополит Филарет и сейчас является самым почетным иерархом в Беларуси.

МИНСК, 21 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает митрополита Филарета, почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси самым авторитетным иерархом страны и отмечает его вклад в укрепление духовного единства. Об этом говорится в поздравлении главы государства, которое он направил митрополиту.

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Сегодня митрополиту Филарету, который более 20 лет возглавлял Белорусскую православную церковь, исполнилось 83 года.

«Своим служением вы внесли большой вклад в развитие БПЦ. Ваш общепризнанный авторитет всегда помогал в решении важных государственно-церковных вопросов», — сказано в поздравлении президента.

Президент также подчеркнул, что митрополит Филарет по праву является самым почетным иерархом в Беларуси, а его опыт архипастыря и наставника востребован в современных условиях и помогает укреплению духовного единства белорусского общества.

Митрополит Филарет, почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси (в миру Кирилл Варфоломеевич Вахромеев) родился 21 марта 1935 года в Москве. День хиротонии митрополит отмечает 24 октября, в этот день в 1965 году он был рукоположен в священнослужители. День ангела митрополит отмечает 14 декабря.

Он ушел на пенсию в связи с достижением 75-летия в декабре 2013 года. Повым предстоятелем БПЦ был назначен митрополит Рязанский и Михайловский Павел.

Все знают об особом отношении главы государства к митрополиту Филарету, который удостоен многих государственных наград за духовное пастырство. Президент каждый год направляет поздравления с днем рождения митрополиту Филарету. А на его 80-летитие, когда митрополит уже был на пенсии, лично приехал поздравить иерарха с днем рождения и подарил ему чайный сервиз. Тогда, по сообщениям СМИ, президент Лукашенко и почетный экзарх Филарет, как обычно, говорили о духовном и мирском.

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