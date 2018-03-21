«Говорит, что в Москве, просит не искать». В Минске пропала пятиклассница

Эта ученица пятого класса средней школы № 4 Минска ушла из дома 17 марта около 16 часов и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Корреспонденту SB.BY об этом рассказала официальный представитель Ленинского РУВД Минска Татьяна Ковалева:

Читайте также Наркоконтроль пресек крупный канал поставки гашиша

— Известно, что эта 13-летняя девочка ранее неоднократно уходила из дома. Проводит время в торговых центрах, в один из уходов ее сняли с поезда в Орше. Не исключено, что где-то за пределами Минска она и сейчас. Свой мобильный телефон девочка дала перед уходом подруге. Но выходит на связь со знакомыми в социальных сетях и говорит, что в Москве, просит не искать. В России у нее живут две старших сестры.

— Почему о розыске стало известно только сейчас?