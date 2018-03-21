«Говорит, что в Москве, просит не искать». В Минске пропала пятиклассница
Сотрудники Ленинского РУВД Минска разыскивают Наталью Котлярову, родившуюся 12 апреля 2004 года и проживающую по улице Карла Маркса, 8.
Сотрудники Ленинского РУВД Минска разыскивают Наталью Котлярову, родившуюся 12 апреля 2004 года и проживающую по улице Карла Маркса, 8.
Эта ученица пятого класса средней школы № 4 Минска ушла из дома 17 марта около 16 часов и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Корреспонденту SB.BY об этом рассказала официальный представитель Ленинского РУВД Минска Татьяна Ковалева:
— Известно, что эта 13-летняя девочка ранее неоднократно уходила из дома. Проводит время в торговых центрах, в один из уходов ее сняли с поезда в Орше. Не исключено, что
— Почему о розыске стало известно только сейчас?
— Потому что ранее эта школьница не раз пропадала — и родители несколько дней пытались искать самостоятельно. Но найти не смогли. И 20 марта мать обратилась в милицию. Отмечу, что видимых причин для ухода из дома у этой девочки нет. Она — поздний ребенок в семье. Родители стараются окружать ее заботой, очень любят и сейчас, конечно, сильно переживают.
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