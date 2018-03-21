Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Великобритания отреагировала на высылку своих дипломатов из РФ
Польза алкоголя: правда и вымыслы
«Не ходите, дети»: многодетная мама о жизни в ЮАР
Названы самые опасные автомобили в мире
Ботфорты и тигриный принт: Бритни Спирс стала новым лицом Kenzo
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
Жители Британии попросили прощения у россиян
СМИ: Киевляне массово покидают город
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Что дает Грудинину его второе место
Путин об ответе РФ в случае удара: будет глобальная катастрофа
Российский Ан-26 в Сирии сбили «Джейш аль-Ислам»
Ботфорты и тигриный принт: Бритни Спирс стала новым лицом Kenzo
Как Мария Шарапова выглядит без макияжа
СМИ: Посол РФ заявил о планах Лондона устроить победоносную войну
Видео: Экстренное погружение атомной подлодки
Собчак после поражения на выборах сделала признание о Путине
Сергей Хрущев: не мой отец передал Крым Украине
Фоторепортажи
45Состоялись выборы президента России
12«Мы будто в тюрьме»
, источник: Publika.md

Ученые создали прибор, способный управлять желаниями людей

Комплекс для регистрации магнитных полей, который поможет выявлять «центр желаний» в мозге живых организмов, разработали в госкорпорации «Росатом».

Источник: Publika.md

Об сообщает РИА «Новости» со ссылкой на специалистов, принимающих участие в реализации проекта.

Читайте также
Ученые выяснили, как можно снизить риск преждевременной смерти

— Эта разработка даст возможность выявлять центры желаний и даже управлять ими, — цитирует агентство собеседника.

Как объяснили создатели, комплекс работает на основе метода сверхпроводящей магнитометрии. Без проникновения в организм человека он регистрирует сверхслабые магнитные поля с помощью специального обнаруживающегося устройства — магнитоэнцефалографа.

Так, в результате проведения магнитоэнцефалографии (МЭГ) можно получить информацию о процессах, происходящих в головном мозге. Во время обработки исследователи занимаются реконструкцией источников различных МЭГ-сигналов в коре головного мозга, пишет Лайф.ру.

Схожим образом, по мнению специалистов Росатома, можно отследить и работу центра желаний.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Трамп заявил Путину о беспокойстве из-за нового оружия в России
Аналитики ожидают падения рубля из-за ставки ФРС США
Трамп не послушал своих советников насчет поздравления Путина
Израиль признал, что разбомбил ядерный реактор в Сирии
Глава компании Cambridge Analytica отстранен от должности
В Пентагоне признали бессилие перед гиперзвуковым оружием России
В Госдуме отказались приравнять сожительство к браку
Спорт
Ярославская шпана. Они не побоялись СКА Четвёртый матч серии между СКА и «Локомотивом» запомнится вовсе не уверенной победой петербуржцев, а непрекращающейся бойней
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
Борьба с пластиком может навредить природе Green Alliance предупреждают об опасности непродуманных мер борьбы с загрязнением планеты.
Кино
Эрнст поздравил Стриженову с 50-летием в прямом эфире ее шоу Знаменитая телеведущая и актриса отметила юбилей в рабочей обстановке
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь