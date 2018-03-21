Ученые создали прибор, способный управлять желаниями людей
Комплекс для регистрации магнитных полей, который поможет выявлять «центр желаний» в мозге живых организмов, разработали в госкорпорации «Росатом».
Комплекс для регистрации магнитных полей, который поможет выявлять «центр желаний» в мозге живых организмов, разработали в госкорпорации «Росатом».
Об сообщает РИА «Новости» со ссылкой на специалистов, принимающих участие в реализации проекта.
— Эта разработка даст возможность выявлять центры желаний и даже управлять ими, — цитирует агентство собеседника.
Как объяснили создатели, комплекс работает на основе метода сверхпроводящей магнитометрии. Без проникновения в организм человека он регистрирует сверхслабые магнитные поля с помощью специального обнаруживающегося устройства — магнитоэнцефалографа.
Так, в результате проведения магнитоэнцефалографии (МЭГ) можно получить информацию о процессах, происходящих в головном мозге. Во время обработки исследователи занимаются реконструкцией источников различных
Схожим образом, по мнению специалистов Росатома, можно отследить и работу центра желаний.
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