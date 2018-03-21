Ученые создали прибор, способный управлять желаниями людей

Источник: Publika.md

Об сообщает РИА «Новости» со ссылкой на специалистов, принимающих участие в реализации проекта.

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— Эта разработка даст возможность выявлять центры желаний и даже управлять ими, — цитирует агентство собеседника.

Как объяснили создатели, комплекс работает на основе метода сверхпроводящей магнитометрии. Без проникновения в организм человека он регистрирует сверхслабые магнитные поля с помощью специального обнаруживающегося устройства — магнитоэнцефалографа.

Так, в результате проведения магнитоэнцефалографии (МЭГ) можно получить информацию о процессах, происходящих в головном мозге. Во время обработки исследователи занимаются реконструкцией источников различных МЭГ-сигналов в коре головного мозга, пишет Лайф.ру.