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11:20 (мск), источник: Мослента

Москва погрузится во мрак

В столице отключат подсветку в «Час Земли».

Источник: Chad Madden / CC0

Во время проведения акции «Час Земли» 24 марта в Москве временно отключат подсветку почти на двух тысячах зданий. Об этом рассказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, передает агентство «Москва».

По его словам, с каждым годом число участников, поддерживающих экологическую инициативу, растет. В 2018 году к акции планируют присоединиться более 200 зданий, которых не было в прошлом году. «Среди них образовательные центры, объекты МЦК, объекты в парке “Зарядье”, а также основные здания “Москва-Сити” — “Империя”, “Башня Федерация”, МФК “Око”, МФК “Город Столиц”, “Меркурий Тауэр”, ТРЦ “Афимолл Сити”, башня “Эволюция”, “Башня 2000”, “Башня на Набережной” и другие строения», — уточнил он.

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Акция продлится с 20:30 до 21:30.

Акция «Час Земли» учреждена по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) в 2007 году. Ее суть заключается в том, чтобы выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушного отношения к будущему планеты.

Москва принимает участие в акции «Час Земли» с 2009 года. В 2013-м впервые отключили подсветку Кремля и еще более 100 зданий, в том числе на храме Христа Спасителя, стадионе «Лужники», в Большом театре, Госдуме и Совете Федерации. 25 марта 2017 года была выключена подсветка более чем у 1,6 тысячи зданий.

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