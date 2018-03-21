День открытых дверей пройдёт в ИрГУПС 24 марта
День открытых дверей пройдёт в Иркутском государственном университете путей сообщения 24 марта 2018 года.
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День открытых дверей пройдёт в Иркутском государственном университете путей сообщения 24 марта 2018 года.
Как сообщает
Кроме того, состоится региональный этап международных молодежных робототехнических соревнований «EUROBOT». Вход свободный. Подробности по телефону 638−340. Начало мероприятия — в 11 часов.
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