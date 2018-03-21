День открытых дверей пройдёт в ИрГУПС 24 марта

Как сообщает пресс-служба вуза, в этот день состоятся экскурсии по аудиториям и лабораториям вуза, встречи с деканами и преподавателями факультетов, которые расскажут об особенностях обучения на различных специальностях и трудоустройстве выпускников. У председателя приёмной комиссии можно будет узнать о правилах поступления в ИрГУПС, его филиалы и колледжи.