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18:37 (мск), источник: Baikal-info.ru

Утверждён график строительства «Умной школы» в Иркутском районе

В начале апреля 2018 года на месте строительства образовательного комплекса «Умная школа» в Иркутском районе планируется начать бетонные монолитные работы. Об этом сообщил 21 марта первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Виктор Бровко на рабочем совещании.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, по словам Бровко, сейчас на строительной площадке продолжаются работы на свайном поле, которые идут согласно графику.

В апреле должна завершиться экспертиза проекта теплоснабжения — работа по его реализации начнется в июне, а завершится к 30 октября. Внутренняя отделка и монтаж оборудования продолжатся после закрытия теплового контура. Строительство автодороги должно подойти к концу к 1 августа 2019 года. Как заявил председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов, времени на раскачку нет, графики должны быть точными, продуманными и выполнимыми.

Руслан Болотов подчеркнул, что возведение «Умной школы» учит принятию комплексных решений для дальнейшего современного развития территорий и объектов в Иркутской области. «С помощью этого объекта мы начинаем постепенный переход на централизованное теплоснабжение в населенных пунктах Иркутского района, ликвидируя угольные котельные, решаем и экологические задачи», — отметил Болотов.

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