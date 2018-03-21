Утверждён график строительства «Умной школы» в Иркутском районе

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, по словам Бровко, сейчас на строительной площадке продолжаются работы на свайном поле, которые идут согласно графику.

В апреле должна завершиться экспертиза проекта теплоснабжения — работа по его реализации начнется в июне, а завершится к 30 октября. Внутренняя отделка и монтаж оборудования продолжатся после закрытия теплового контура. Строительство автодороги должно подойти к концу к 1 августа 2019 года. Как заявил председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов, времени на раскачку нет, графики должны быть точными, продуманными и выполнимыми.