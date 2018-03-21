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, источник: РИА "Воронеж"

Авиакомпания Turkish Airlines запустит из Воронежа регулярные рейсы в Анталью

Авиакомпания Turkish Airlines запланировала запуск регулярных рейсов из Воронежа в Анталью (Турция), сообщила пресс-служба аэропорта Воронежа. Об этом представители авиаперевозчика рассказали в ходе бизнес-встречи во вторник, 20 марта.

Источник: пресс-служба аэропорта Воронеж

Дата открытия авиасообщения пока не оглашается. Как уточнили в пресс-службе аэропорта, руководство воздушной гавани и авиаперевозчик сначала должны согласовать полетную программу. Подробности о частоте выполнения рейсов и стоимости авиабилетов сообщат позже.

На Средиземноморское побережье готовится перевозить воронежцев и турецкая авиакомпания Atlas Global. С весны она также планирует запуск рейсов в Анталью.

Ранее авиакомпания «ЮВТ Аэро» (UVT Aero) сообщила об открытии регулярных рейсов из Воронежа в Ханты-Мансийский округ. Полеты начнутся весной 2018 года. Кроме того, через Воронеж самолеты авиакомпании начнут летать в Сочи. Авиакомпания Scat Airlines запустит рейсы из Воронежа в Актау (Казахстан). Первый вылет запланировали на 31 мая. С 1 июня Fly One пустит прямые рейсы из Воронежа в Кишинев (Республика Молдова). Рейсы из Воронежа в Симферополь (Крым) и обратно с 7 июня откроет авиакомпания Nordwind Airlines.

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