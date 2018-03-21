Авиакомпания Turkish Airlines запустит из Воронежа регулярные рейсы в Анталью

Дата открытия авиасообщения пока не оглашается. Как уточнили в пресс-службе аэропорта, руководство воздушной гавани и авиаперевозчик сначала должны согласовать полетную программу. Подробности о частоте выполнения рейсов и стоимости авиабилетов сообщат позже.

На Средиземноморское побережье готовится перевозить воронежцев и турецкая авиакомпания Atlas Global. С весны она также планирует запуск рейсов в Анталью.