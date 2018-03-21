Авиакомпания Turkish Airlines запустит из Воронежа регулярные рейсы в Анталью
Авиакомпания Turkish Airlines запланировала запуск регулярных рейсов из Воронежа в Анталью (Турция), сообщила
Авиакомпания Turkish Airlines запланировала запуск регулярных рейсов из Воронежа в Анталью (Турция), сообщила
Дата открытия авиасообщения пока не оглашается. Как уточнили в
На Средиземноморское побережье готовится перевозить воронежцев и турецкая авиакомпания Atlas Global. С весны она также планирует запуск рейсов в Анталью.
Ранее авиакомпания «ЮВТ Аэро» (UVT Aero) сообщила об открытии регулярных рейсов из Воронежа в
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