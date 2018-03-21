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, источник: Publika.md

В Онкоинституте отменят платные консультации

В Онкологическом институте отменят платные консультации.

Источник: Publika.md

В Онкологическом институте отменят платные консультации. Об этом распорядилась министр здравоохранения, труда и социальной защиты Светлана Чеботарь, которая побывала в медучреждении с проверкой.

Она отметила, что граждане неоднократно жаловались на то, что врачи берут плату за приём.

Глава ведомства также обсудила с пациентами качество медицинских услуг и заверила их, что власти предпринимают меры по их улучшению.

Кроме того, она призвала врачей к более эффективному общению с больными.

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