Технологическую ледовую переправу закрыли на реке Киренге в Иркутской области

Источник: ГУ МЧС по Иркутской области

Спасатели Иркутской области просят местных жителей быть очень аккуратными, выезжая на поверхность рек и озер. Теплеет, лед начинает подтаивать и трескаться. Так, на реке Киренге в 17 километрах ниже по течению от села Карам уже закрыли технологическую переправу.

— Подъезды к ней перекрыты, на стыке льда с берегом сделали технологические пропилы, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. — Проезд автомобилей по этой дороге теперь запрещен.

Возле других зимников устанавливают знаки, указывая, какой вес сейчас может выдержать лед. Его толщину замеряют регулярно.