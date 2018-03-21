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18:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Технологическую ледовую переправу закрыли на реке Киренге в Иркутской области

Выезжать на поверхность водоемов из-за потепления становится опасно, особенно вне оборудованных дорог.

Источник: ГУ МЧС по Иркутской области

Спасатели Иркутской области просят местных жителей быть очень аккуратными, выезжая на поверхность рек и озер. Теплеет, лед начинает подтаивать и трескаться. Так, на реке Киренге в 17 километрах ниже по течению от села Карам уже закрыли технологическую переправу.

— Подъезды к ней перекрыты, на стыке льда с берегом сделали технологические пропилы, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. — Проезд автомобилей по этой дороге теперь запрещен.

Возле других зимников устанавливают знаки, указывая, какой вес сейчас может выдержать лед. Его толщину замеряют регулярно.

Напомним, что за выезд на нелегальные ледовые дороги можно получить штраф от 500 до тысячи рублей. Должностным лицам придется выложить от трех до пяти тысяч рублей, юридическим — от двадцати до пятидесяти тысяч рублей.

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