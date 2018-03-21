Суд обязал Горнадуда убрать «хламину» из пруда Екатеринбурга
Минприроды добилось справедливости.
Минприроды добилось справедливости.
Владельцу малахитовой полусферы, дрейфующей по екатеринбургскому пруду, придется ее демонтировать. 21 марта Ленинский райсуд города удовлетворил соответствующий иск министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в
Зеленая «хламина» появилась на пруду еще в 2014 году. Добиться того, чтобы ее убрали, все это время пытался депутат екатеринбургской думы Константин Киселев. В конце ноября 2017-го он отправил запросы в ГИМС, ФСБ, МВД и в прокуратуру. Однако собственника объекта найти не удалось.
Позже владельца полусферы «разыскала» мэрия. Им оказался главный инженер скандально известной корпорации «Лаванг» Андрей Горнадуд. Фирма специализировалась на производстве и продаже купольных домов. Конструкции некоторое время пользовались спросом на рынке жилья. Бизнес «заглох» после скандала с домом для водителя ЕМУП ТТУ, который подробно освещало «Уралинформбюро».
Областное минприроды решило положить конец «зеленому» безобразию и подало против Горнадуда иск. 15 февраля в суде состоялось предварительное слушание, но владелец «хламины» на него не явился. Заседание перенесли на 1 марта, ответчик вновь его проигнорировал.
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