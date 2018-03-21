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, источник: ИА УралИнформБюро

Суд обязал Горнадуда убрать «хламину» из пруда Екатеринбурга

Минприроды добилось справедливости.

Источник: УралИнформБюро

Владельцу малахитовой полусферы, дрейфующей по екатеринбургскому пруду, придется ее демонтировать. 21 марта Ленинский райсуд города удовлетворил соответствующий иск министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе инстанции.

Зеленая «хламина» появилась на пруду еще в 2014 году. Добиться того, чтобы ее убрали, все это время пытался депутат екатеринбургской думы Константин Киселев. В конце ноября 2017-го он отправил запросы в ГИМС, ФСБ, МВД и в прокуратуру. Однако собственника объекта найти не удалось.

Позже владельца полусферы «разыскала» мэрия. Им оказался главный инженер скандально известной корпорации «Лаванг» Андрей Горнадуд. Фирма специализировалась на производстве и продаже купольных домов. Конструкции некоторое время пользовались спросом на рынке жилья. Бизнес «заглох» после скандала с домом для водителя ЕМУП ТТУ, который подробно освещало «Уралинформбюро».

Областное минприроды решило положить конец «зеленому» безобразию и подало против Горнадуда иск. 15 февраля в суде состоялось предварительное слушание, но владелец «хламины» на него не явился. Заседание перенесли на 1 марта, ответчик вновь его проигнорировал.

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