Владимир Путин наградил пермячку, завоевавшую бронзу на Паралимпиаде

Владимир Путин наградил победителей и призёров XII Паралимпийских зимних игр, которые на днях завершились в Пхёнчхане. Церемония чествования российских атлетов прошла в Екатерининском зале Кремля 20 марта.

Среди награждённых — пермская спортсменка Ирина Гуляева, которая завоевала на Паралимпиаде бронзовую медаль. Президент вручил её медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Каждый старт наших паралимпийцев был проверкой на прочность. И тем ценнее медали, которые вы завоевали», — отметил на награждении Владимир Путин.