Владимир Путин наградил пермячку, завоевавшую бронзу на Паралимпиаде
Президент вручил Ирине Гуляевой медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Президент вручил Ирине Гуляевой медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Владимир Путин наградил победителей и призёров XII Паралимпийских зимних игр, которые на днях завершились в Пхёнчхане. Церемония чествования российских атлетов прошла в Екатерининском зале Кремля 20 марта.
Среди награждённых — пермская спортсменка Ирина Гуляева, которая завоевала на Паралимпиаде бронзовую медаль. Президент вручил её медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
«Каждый старт наших паралимпийцев был проверкой на прочность. И тем ценнее медали, которые вы завоевали», — отметил на награждении Владимир Путин.
Напомним, в Южной Корее 33-летняя пермячка Ирина Гуляева 13 марта заняла третье место в биатлоне на дистанции 10 километров в классе «сидя», допустив пять промахов.
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