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, источник: АиФ Прикамье

Владимир Путин наградил пермячку, завоевавшую бронзу на Паралимпиаде

Президент вручил Ирине Гуляевой медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Владимир Путин наградил победителей и призёров XII Паралимпийских зимних игр, которые на днях завершились в Пхёнчхане. Церемония чествования российских атлетов прошла в Екатерининском зале Кремля 20 марта.

Среди награждённых — пермская спортсменка Ирина Гуляева, которая завоевала на Паралимпиаде бронзовую медаль. Президент вручил её медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Каждый старт наших паралимпийцев был проверкой на прочность. И тем ценнее медали, которые вы завоевали», — отметил на награждении Владимир Путин.

Напомним, в Южной Корее 33-летняя пермячка Ирина Гуляева 13 марта заняла третье место в биатлоне на дистанции 10 километров в классе «сидя», допустив пять промахов.

Владимир Путин наградил победителей Паралимпийских игр в Пхенчхане
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