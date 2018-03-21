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, источник: РИА Крым

В Крым приедет группа юных народных дипломатов из Германии

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости Крым. Группа немецких школьников посетит Крым для участия в Днях российско-немецкой детской народной дипломатии. Об этом РИА Новости Крым сообщила председатель национальной культурной автономии немцев в Ялте Наталья Фомина.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, школьники из Аугсбурга и Гамбурга вместе с учителями прибудут на полуостров 27 марта. «Делегация из 17 человек познакомится с жизнью, условиями учебы и отдыха, творчества детей Ялты. Пропагандируя миротворческие идеи, дети двух стран совместно поучаствуют в пресс-конференции, в открытых творческих занятиях, мастер-классах», — отметила общественница.

Она также проинформировала, что в программе мероприятия — посещение школьниками культурно-исторических памятников Ялты и детского международного центра «Артек». «Личные контакты позволят лучше узнать друг друга, обменяться адресами, сувенирами и позволят составить гостям собственное суждение о Крыме», — подчеркнула Фомина.

Общественница уточнила, что Дни российско-немецкой детской народной дипломатии являются частью большого проекта «Академия детской народной дипломатии», направленного на развитие межкультурной коммуникации и содействие укреплению мира и впервые реализованного в 2016 году Национальной культурной автономией немцев в Ялте и Ялтинской средней школой-коллегиумом № 1.

«В рамках проекта открыта Школа юных народных дипломатов, проведен сезон языковых клубов, налажена переписка и дружеские контакты с общественными организациями Германии. Ребята из 1-х, 7−8-х классов знакомились с культурой, традициями, особенностями Германии, изучали немецкий язык. В июне 2017 года в Ялте встречали двух представителей Германии», — рассказала она.

Кроме того, по словам Фоминой, в рамках мероприятия Национальная культурная автономия немцев в Ялте, Ялтинская средняя школа-коллегиум и одна из языковых школ города намерены подписать договор о сотрудничестве с общественной организацией из Германии. Общественница отметила, что документ станет свидетельством «проявления укрепления контактов для дальнейшего сотрудничества в сфере детской народной дипломатии».

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