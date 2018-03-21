В Крым приедет группа юных народных дипломатов из Германии

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, школьники из Аугсбурга и Гамбурга вместе с учителями прибудут на полуостров 27 марта. «Делегация из 17 человек познакомится с жизнью, условиями учебы и отдыха, творчества детей Ялты. Пропагандируя миротворческие идеи, дети двух стран совместно поучаствуют в пресс-конференции, в открытых творческих занятиях, мастер-классах», — отметила общественница.

Она также проинформировала, что в программе мероприятия — посещение школьниками культурно-исторических памятников Ялты и детского международного центра «Артек». «Личные контакты позволят лучше узнать друг друга, обменяться адресами, сувенирами и позволят составить гостям собственное суждение о Крыме», — подчеркнула Фомина.

Общественница уточнила, что Дни российско-немецкой детской народной дипломатии являются частью большого проекта «Академия детской народной дипломатии», направленного на развитие межкультурной коммуникации и содействие укреплению мира и впервые реализованного в 2016 году Национальной культурной автономией немцев в Ялте и Ялтинской средней школой-коллегиумом № 1.

«В рамках проекта открыта Школа юных народных дипломатов, проведен сезон языковых клубов, налажена переписка и дружеские контакты с общественными организациями Германии. Ребята из 1-х, 7−8-х классов знакомились с культурой, традициями, особенностями Германии, изучали немецкий язык. В июне 2017 года в Ялте встречали двух представителей Германии», — рассказала она.