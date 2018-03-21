В Крым приедет группа юных народных дипломатов из Германии
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости Крым. Группа немецких школьников посетит Крым для участия в Днях
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости Крым. Группа немецких школьников посетит Крым для участия в Днях
По ее словам, школьники из Аугсбурга и Гамбурга вместе с учителями прибудут на полуостров 27 марта. «Делегация из 17 человек познакомится с жизнью, условиями учебы и отдыха, творчества детей Ялты. Пропагандируя миротворческие идеи, дети двух стран совместно поучаствуют в
Она также проинформировала, что в программе мероприятия — посещение школьниками
Общественница уточнила, что Дни
«В рамках проекта открыта Школа юных народных дипломатов, проведен сезон языковых клубов, налажена переписка и дружеские контакты с общественными организациями Германии. Ребята из 1-х, 7−8-х классов знакомились с культурой, традициями, особенностями Германии, изучали немецкий язык. В июне 2017 года в Ялте встречали двух представителей Германии», — рассказала она.
Кроме того, по словам Фоминой, в рамках мероприятия Национальная культурная автономия немцев в Ялте, Ялтинская средняя
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