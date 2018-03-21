Движение транспорта на нескольких улицах Петербурга ограничено или закрыто

До 3 апреля сужена проезжая часть Сазоновской улицы от Железноводской до улицы Одоевского. До 14 октября закрыто движение в одном направлении по Малой Разночинной улице от Чкаловского проспекта до Пионерской улицы. До 30 марта возможны трудности с проездом по проспекту Косыгина от Наставников до улицы Коммуны. Будьте внимательны и заранее планируйте маршруты!