Движение транспорта на нескольких улицах Петербурга ограничено или закрыто
Вниманию автомобилистов. С сегодняшнего дня ограничено движение по Новгородской улице от 10-й Советской до улицы Моисеенко — там до 20 апреля ставят временное ограждение.
Вниманию автомобилистов. С сегодняшнего дня ограничено движение по Новгородской улице от 10-й Советской до улицы Моисеенко — там до 20 апреля ставят временное ограждение.
До 3 апреля сужена проезжая часть Сазоновской улицы от Железноводской до улицы Одоевского. До 14 октября закрыто движение в одном направлении по Малой Разночинной улице от Чкаловского проспекта до Пионерской улицы. До 30 марта возможны трудности с проездом по проспекту Косыгина от Наставников до улицы Коммуны. Будьте внимательны и заранее планируйте маршруты!
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